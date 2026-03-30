Ζερόμ Μπόατενγκ: Ο παλαίμαχος Γερμανός αμυντικός κινδυνεύει ακόμα και με ποινή φυλάκισης

Νέα μπλεξίματα με το νόμο για τον Ζερόμ Μποατενγκ! O Γερμανό παλαίμαχος αμυντικός κινδυνεύει με φυλάκιση ενός έτους, λόγω παράβασης που είχε κάνει τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την «Bild», ο Ζερόμ Μπόατενγκ κινδυνεύει με φυλάκιση ενός έτους για ένα συμβάν που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2025, σε περίπτωση που κριθεί ένοχος από τις δικαστικές Αρχές της Γερμανίας.

Ο άλλοτε αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Γερμανίας είχε συλληφθεί σε εκείνη την ημερομηνία να οδηγεί παράνομα, καθώς του είχε τεθεί σε αναστολή η άδεια οδήγησής του (από τις 9 Οκτωβρίου εκείνου του έτους). Οι τοπικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναμένεται σύντομα να παρθεί απόφαση.

Βάσει νομοθεσίας, ο Μπόατενγκ μπορεί να τιμωρηθεί με απλό χρηματικό πρόστιμο ή με φυλάκιση ενός έτους, μαζί με οριστική αφαίρεση διπλώματος!

Αυτή δεν είναι η πρώτη νομική εμπλοκή για τον πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου και της Λιόν. Το 2021 του είχε επιβληθεί πρόστιμο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για επίθεση και ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη ανησυχία, ειδικά μετά την αυτοκτονία ενός άλλου πρώην συμπαίκτη του που βρισκόταν αντιμέτωπος με παρόμοιες κατηγορίες. Ο Μπόατενγκ, πλέον 37 ετών, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2025, μετά από μια τελευταία θητεία στην Αυστρία με την LASK.