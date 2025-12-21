Ζίβκοβιτς για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Θα δώσουμε το 200% των δυνάμεών μας»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική και ο Ζίβκοβιτς μίλησε για το μεγάλο ντέρμπι που ο Δικέφαλος στοχεύει στη νίκη για να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στη συνέντευξη που έδωσε για το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα ανέφερε ότι οι παίκτες του Δικεφάλου καλούνται να δώσουν το 200% των δυνάμεών τους για να καταφέρουν να πάρουν τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Σέρβου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Για το αν έχει ξεκουραστεί και στο πώς παρότι κουρασμένος έβγαζε αυτή την εικόνα του παίκτη που δεν σταματά ποτέ να προσπαθεί: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Το να ξεκουραστώ δεν είναι θέμα 5, 6 ημέρων μόνο… σίγουρα είμαι καλύτερα, είμαι καλά. Νομίζω ότι το κομβικό είναι πώς χωρίς αυτή την ενέργεια και το πάθος δεν παίρνεις τις νίκες στα παιχνίδια, χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία σε κάθε ματς για να δίνουμε το 200% των σωματικών δυνάμεών μας, να δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο».

Για το τι του αφήνει το 2025: «Για την φετινή σεζόν είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε, πρέπει απλά να νικήσουμε αύριο και να κλείσουμε με νίκη αυτή την χρονιά. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα δώσουμε τα πάντα για να τον πετύχουμε. Το 2025 ήταν καλό, αλλά περιμένουμε το καλύτερο στην συνέχεια».

Για το πώς βίωσε ο ίδιος τα δύο προηγούμενα ματς στα οποία δεν συμμετείχε: «Αυτά τα παιχνίδια έχουν περάσει, αυτό που έρχεται είναι το πιο σημαντικό. Είμαι 100% βέβαιος ότι θα είμαστε διαφορετικοί, θα είμαστε γεμάτοι ενέργεια, πάθος. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό, αύριο είναι κρίσιμο ματς και θα πάμε να πάρουμε τη νίκη».

Για την άποψη που έχει για τον Παναθηναϊκό: «Είναι μία καλή ομάδα, με ποιότητα. Εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε αντίπαλο, αυτοί μπορεί να έχουν μία καλή ομάδα, αλλά παίζουμε στην έδρα μας» Για το ότι το πρόγραμμα στον δεύτερο γύρο δεν είναι καθρέφτης του πρώτου: «Δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτά, με απασχολεί μόνο το γήπεδο».