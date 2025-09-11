Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ: Την Παρασκευή στην Ελλάδα ο Πορτογάλος για τις υπογραφές

Την ημέρα που ολοκληρώνεται η μετεγγραφική περίοδος στην Ελλάδα, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κάνει μια σημαντική κίνηση, με την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο -κάτι που επιβεβαιώνεται από το κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ- χωρίς όμως να υπάρχει οψιόν αγοράς του. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η Ένωση ετοιμάζεται να απαλλαγεί από το υψηλό συμβόλαιο του Αντονί Μαρσιάλ.

Ο Ζοάο Μάριο δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπεσίκτας ως το καλοκαίρι του 2027. Εφόσον ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ, θα αποτελέσει την όγδοη προσθήκη της Ένωσης το φετινό καλοκαίρι.

Ο Ζοάο Μάριο έχει συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού στη Λοκομοτίβ Μόσχας όταν ο Σέρβος τεχνικός ήταν στην τεχνική ηγεσία της ρωσικής ομάδας.

Ο 32χρονος Πορτογάλος μετράει φέτος 3 γκολ και μία ασίστ σε 8 παιχνίδια με την Μπεσίκτας σ’ όλες τις διοργανώσεις. Σε πρώτη φάση, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς οι “κιτρινόμαυροι” έχουν δηλώσει τη λίστα τους για τη League Phase του Conference League.