Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πήρε το εισιτήριο για τρίτη σερί χρονιά για τα προημιτελικά του Roland Garros, με τον Γερμανό τενίστα να έχει κέφια.

Μετά το τέλος του αγώνα του Ζβέρεφ με τον Ντιμιτρόφ για τους “16” του Roland Garros, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Γερμανό τενίστα πως αισθάνεται για το παρατσούκλι το «λιοντάρι».

«Θεωρείς ότι σε φωνάζουν έτσι, επειδή έχεις αυτοπεποίθηση ή επειδή είσαι αθλητικός; Κάποιοι μπορεί να πουν ότι επειδή είσαι όμορφος. Ή μήπως επειδή κοιμάσαι συνέχεια;», τον ρώτησε με τον Ζβέρεφ να απαντάει:

«Αν είναι επειδή τα λιοντάρια κοιμούνται 18 ώρες και κάνουν σεξ 4 ώρες την ημέρα, δεν μου ακούγεται κακό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τι να πω για να είμαι ειλικρινής. Μάλλον έχει να κάνει με τα κοντά μαλλιά, με το ουρλιαχτό. Επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω τι να πω».

