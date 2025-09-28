5 μεταχειρισμένα SUV κάτω από 15.000 ευρώ

Το αγοραστικό κοινό δείχνει ξεκάθαρα την προτίμησή του προς τα SUV, ωστόσο, οι καιροί είναι δύσκολοι και το κόστος των καινούριων καθόλου αμελητέο.



Γι’ αυτό και πολλοί αγοραστές στρέφονται στην αγορά των μεταχειρισμένων. Η αναζήτηση, όμως, μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί πολλές φορές να γίνει χαοτική, ειδικά εάν δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία.

Έτσι, επιλέξαμε για σας πέντε αξιόλογες προτάσεις με προϋπολογισμό έως 15.000 ευρώ, που προσφέρουν ασφάλεια, τεχνολογία, χώρους, πρακτικότητα και οικονομικούς κινητήρες.

Εάν σκέφτεστε να αλλάξετε το αυτοκίνητό σας, ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω επιλογές. Ευκαιρία να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα αξιόπιστων και budget friendly SUV, ειδικά τώρα που πλησιάζει ο χειμώνας και έχουν την τιμητική τους λόγω του εκδρομικού χαρακτήρα τους.

Hyundai Kona (1η γενιά)

Η πρώτη γενιά του Hyundai Kona (2017-2020) αξίζει για πολλούς λόγους. Είναι ένα ενδιαφέρον εμφανισιακά B-SUV, πρακτικό με πολλές θήκες για μικροαντικείμενα, εργονομικό, λειτουργικό και πλούσιο σε εξοπλισμό ακόμα και στη βασική έκδοση. Διαθέτει πολύ καλούς χώρους για την κατηγορία, διαθέσιμα 361 λίτρα για το πορτ-μπαγκάζ και καλή ποιότητα κατασκευής. Τα πλαστικά στο εσωτερικό είναι μέτρια ποιοτικά, χωρίς να επηρεάζουν, όμως, τη συνολική εικόνα. Η οδηγική του είναι συμπεριφορά ασφαλής και προβλέψιμη, με καλή ποιότητα κύλισης και ιδανική ρύθμιση στην ανάρτηση για να είναι άνετο και ταυτόχρονα να επιτρέπει στον οδηγό να κινηθεί σε πιο απαιτητικό ρυθμό. Τα 17 εκ. απόστασης από το έδαφος δίνουν την ευκαιρία και για εκτός δρόμου διαδρομές, αλλά η τετρακίνητη έκδοση σε πάει σε ακόμα πιο δύσκολα off-road μονοπάτια. Εφοδιάζεται με κινητήρες για όλα τα γούστα. Από 1.000άρη με 120 ίππους, υβριδικό 1.600άρη με 141 ίππους και το facelift με 1.600άρη turbo βενζινοκινητήρα 198 ίππων, με υψηλότερη φυσικά τιμή. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ, κυρίως για τα προ-facelift, καθιστώντας το κορεάτικο crossover μία από τις πιο μοντέρνες και value for money επιλογές.

Renault Captur (2η γενιά)

Το Renault Captur της δεύτερης γενιάς (2019-σήμερα) αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά compact SUV της κατηγορίας. Δικαίως, αφού αποτελεί έναν all-rounder B-SUV παίκτη, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα από τα πιο όμορφα σχεδιαστικά μοντέλα του segment. Ποιοτικό, λειτουργικό, άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένο, ιδανικό για την πόλη λόγω της ευελιξίας που του χαρίζουν οι compact διαστάσεις, καθώς και ευχάριστο στα ταξίδια με πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση έχει ιδανική ρύθμιση, αφού δίνει προτεραιότητα στην άνεση, αλλά δεν επιτρέπει να πάρει μεγάλες κλίσεις στις στροφές σε απαιτητικές συνθήκες. Φιλικό και προβλέψιμο, θυμίζει οδηγικά ένα… υπερυψωμένο Clio. Το Captur τα βγάζει εις πέρας ακόμα και σε διάφορες (όχι ακραίες) off-road διαδρομές, αφού τα 21 εκ. απόστασης από το έδαφος του επιτρέπουν να… ξεφεύγει από τα αυστηρά ασφάλτινα όρια. Το γαλλικό SUV διακρίνεται για τους χώρους του και την πρακτικότητά του. Σημειώστε πως η παρουσία του συρόμενου πίσω καθίσματος δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ευρυχωρία οι πίσω επιβάτες ή οι… βαλίτσες τους, αφού η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ διαμορφώνεται από 455 έως και 536 λίτρα ανάλογα πού είναι τοποθετημένα τα συρόμενα πίσω καθίσματα. Εξοπλίζεται με βενζινοκινητήρα 1.300άρη απόδοσης 130 και 155 ίππων και 1.000άρη 91 ίππων και 100 ίππων (η παλαιότερη έκδοση). Επίσης, υπάρχει διαθέσιμη και η έκδοση διπλού καυσίμου. H Renault παρέχει στο Captur εργοστασιακό σύστημα υγραερίου (LPG) που προσφέρει σημαντικά μειωμένα έξοδα και αυξημένη αυτονομία λόγω του διπλού ρεζερβουάρ καυσίμου. Πρόκειται για έναν 1.000άρη κινητήρα, του οποίου η απόδοση εξαρτάται από το καύσιμο που χρησιμοποιεί. Με τη βενζίνη αποδίδει 91 ίππους και με το LPG η ισχύς ανεβαίνει στους 100 ίππους. Επιπλέον, υπάρχουν, υβριδικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις από το 2022 και μετά, ωστόσο, ξεπερνούν το όριο των 15.000 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε πολύ καλές επιλογές με τιμή από 13.500 ευρώ.

Dacia Duster (2η γενιά)

Το Dacia Duster της δεύτερης γενιάς (2018-2024) αποτέλεσε ένα από τα πιο value for money μοντέλα της αγοράς και πλέον μία έξυπνη επιλογή ως μεταχειρισμένο στην κατηγορία C-SUV. Το Dacia Duster είναι το πιο… εκδρομικό απ’ όλα, μία καλή κατασκευή, συνολικά αξιόπιστη και ανθεκτική στο χρόνο. Συνδυάζει προσιτή τιμή, χώρους, πρακτικότητα και οικονομική χρήση. Η δεύτερη γενιά έχει αναβαθμισμένο εσωτερικό, σπαρτιάτικο και με σκληρά πλαστικά στο ταμπλό και τις πόρτες, χωρίς αυτό όμως να υστερούν από ποιότητα. Η τεχνολογία στη δεύτερη γενιά είναι πιο σύγχρονη συγκριτικά με την πρώτη, ωστόσο, δεν είναι ανάλογη των υπόλοιπων μοντέλων. Δεν πρόκειται για premium κατασκευή, αλλά επικεντρώνεται στη χρηστικότητα. Το μεταξόνιο των 2,7 μ. χαρίζει ευρυχωρία στους πίσω επιβάτες. Ο εκδρομικός χαρακτήρας του φαίνεται και από τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών που αγγίζει τα 478 λίτρα και εκτινάσσεται στα 1.623 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Όσον αφορά τους κινητήρες, οι πιο δημοφιλείς είναι: βενζίνης 1.0 με 100 ίππους, diesel 1.5 dCi με 110 ίππους (μετά το facelift με 115 ίππους) και ο κινητήρας 1.0 TCe LPG (βενζίνη και υγραέριο), που συναντάμε στο facelift. Το Duster έχει γνήσιο off-road χαρακτήρα, με δοκιμασμένη τετρακίνηση που δε βγάζει προβλήματα. Όμως και οι προσθιοκίνητες εκδόσεις, τα καταφέρνουν εξαιρετικά στις εκτός δρόμου διαδρομές. Σε αυτό βοηθάει η απόσταση των 21,7 εκ. από το έδαφος και οι μεγάλες γωνίες διαφυγής (2WD: 34 μοίρες, 4WD: 33 μοίρες), προσέγγισης (30 μοίρες) και ράμπας (21 μοίρες). Με τιμές από 11.500 ευρώ, το Duster είναι ίσως η πιο προσιτή πρόταση στη λίστα μας και ιδανικό για όσους αναζητούν ένα SUV που… τα κάνει όλα και συμφέρει.

Nissan Qashqai 2η γενιά

Το Nissan Qashqai δεύτερης γενιάς (2014-2021) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή SUV και μία έξυπνη επιλογή μεταχειρισμένου. Η δεύτερη γενιά προσφέρει αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και τεχνολογία, καθώς και έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης και οικονομίας. Παντρεύει με επιτυχία μοντέρνα σχεδίαση, ευρυχωρία, εργονομικό εσωτερικό και χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ που φτάνει τα 430 λίτρα. Το C-SUV της Nissan εκτός από την πρακτικότητα, την άνεση και την ασφάλεια που προσφέρει, είναι ένα στιβαρό αυτοκίνητο με καλό πάτημα που εξασφαλίζει ευχάριστα ταξίδια. Έχει μεγάλη απήχηση σε οικογένειες ή σε όσους αναζητούν ένα ευέλικτο, πρακτικό και ασφαλές όχημα για καθημερινή χρήση. Σε αυτή τη γενιά συναντάμε 6 κινητήρες -βενζίνης και diesel-, όλοι τετρακύλινδροι σε σειρά και υπερτροφοδοτούμενοι. Οι βενζινοκινητήρες είναι οι εξής: 1.2lt DIG-T απόδοσης 115 ίππων, 1.3 DIG-T με 140 και 160 ίππους (μετά το facelift) και 1.6 DIG-T με 163 ίππους. Πετρελαιοκινητήρες: 1.5 dCi απόδοσης 110 ίππων, 1.6 dCi με 131 ίππους και τον κορυφαίο της γκάμας 1.7 dCi απόδοσης 150 ίππους, ο οποίος προστέθηκε στις νεότερες εκδόσεις και κατά μέσο όρο διατίθεται στην αγορά μεταχειρισμένων σε υψηλότερη τιμή. Οι βασικές εκδόσεις (1.2 DIG-T και 1.5 dCi) συνδυάζονται αποκλειστικά με κίνηση εμπρός. Ενδεικτικά η τιμή τους για τα μοντέλα του 2014 ξεκινάει από 12.000 ευρώ και οι επιλογές είναι αρκετές μέχρι 15.000 ευρώ. Ωστόσο, εάν κάποιος μπορεί να διαθέσει παραπάνω χρήματα θα βρει ακόμα περισσότερες, κυρίως στις χρονολογίες μεταξύ 2019 και 2021.

Ford Kuga (2η γενιά)

Το Ford Kuga 2ης γενιάς (2013-2019) είναι ένα από τα πιο ισορροπημένα C-SUV, το οποίο ξεχωρίζει για τη σπορ συμπεριφορά του στο δρόμο. Με δυναμική σχεδίαση, οδηγική αίσθηση hatchback, πλούσιο εξοπλισμό και με αποδοτικούς κινητήρες, το Kuga προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην απαιτητική κατηγορία των C-SUV. Το εσωτερικό είναι ευρύχωρο για οδηγό, συνοδηγό και τους τρεις επιβάτες στα πίσω καθίσματα. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών φτάνει τα 425 λίτρα στο προ-facelift και μετά το 2016 αυξάνεται στα 456 λίτρα. Η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή, εξοπλίζεται με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού. Διατίθεται σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις. Στο προ-facelift, η βασική έκδοση εξοπλίζεται με τον 1.6 Ecoboost απόδοσης 150 ίππων. Υπάρχει και η έκδοση με τους 182 ίππους. Από πλευράς diesel η γκάμα περιλαμβάνει δίλιτρες εκδόσεις TDCi με 140 ίππους για το προ-facelift και από το 2016 και έπειτα το Kuga εξοπλίστηκε με δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα απόδοσης 150 και 180 ίππων. Στη χώρα μας συναντάμε, κυρίως, τον πετρελαιοκινητήρα 1.5 TDCi με τους 120 ίππους, που προσφέρει χαμηλή κατανάλωση, καθώς και τον ισχυρότερο 2.0 TDCi των 150 ίππων με επιλογή τετρακίνησης. Υπάρχουν, επίσης, βενζινοκίνητες εκδόσεις 1.5 EcoBoost με 120, 150 και 182 ίππους, αλλά έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Θα βρείτε πολλές επιλογές από 13.000 έως 15.000 ευρώ με πολύ καλό εξοπλισμό.

Συμπέρασμα

Με την κατάλληλη αναζήτηση, μπορείτε να βρείτε πολλά «διαμαντάκια» κάτω από 15.000 ευρώ. Τα πέντε μεταχειρισμένα μοντέλα που ξεχωρίσαμε, διακρίνονται το καθένα για διαφορετικούς λόγους στις κατηγορίες όπου ανήκουν, αλλά η τελική απόφαση είναι δική σας βάσει των αναγκών σας. Πριν από αυτή, όμως, είναι σημαντικό να ελέγξετε το ιστορικό συντήρησης του μεταχειρισμένου SUV της επιλογής σας και να πραγματοποιήσετε μηχανολογικό και γενικότερο έλεγχο με εξειδικευμένο προσωπικό που θα ορίσετε εσείς. Επίσης, μην παραλείψετε να το οδηγήσετε για να δείτε τη συμπεριφορά του, να ακούσετε για τυχόν περίεργους θορύβους και να πάρετε τη συνολική αίσθηση από το αυτοκίνητο. Με σωστή έρευνα, μπορείτε να αποκτήσετε ένα SUV που να τα συνδυάζει όλα και ας μην είναι η… τελευταία λέξη της μόδας. Το σημαντικό είναι να διαθέτει τα χαρακτηριστικά που εσείς θέλετε και σας καλύπτουν, χωρίς να ξεπεράσετε το budget των 15.000 ευρώ, εάν δεν επιθυμείτε.