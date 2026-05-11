Η επιστροφή της Hyundai στις νίκες ήταν κάτι που το χρειαζόταν το WRC

Στην Κροατία, πριν μερικές ημέρες, ο Τιερί Νεβίλ ενώ είχε μια σίγουρη νίκη, έκανε ένα απίστευτο λάθος στα τελευταία μέτρα του αγώνα και έχασε την πρώτη θέση, στον 5ο αγώνα του WRC.

Χθες, στην Πορτογαλία, στον 6ο αγώνα ήταν αλάνθαστος, και με ένα πολύ ισχυρό Hyundai i20N Rally1, κατάφερε να πανηγυρίσει την 23η του νίκη στο WRC, και την 35η της Hyundai.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση τερμάτισαν δύο οδηγοί της Toyota, Σόλμπεργκ και Έβανς, ενώ τέταρτος ήταν ο Φορμό με ένα ακόμα Hyundai.

Το ράλι Πορτογαλίας ήταν ένας αγώνας δύο ημιχρόνων. Η Πέμπτη και η Παρασκευή είχαν στεγνές συνθήκες στις τεχνικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές, αλλά η άφιξη της βροχής το Σάββατο και την Κυριακή έφερε απρόβλεπτες συνθήκες στη διαδικασία.

Ο Νεβίλ, την Κυριακή, τελευταία ημέρα του αγώνα, ήταν 21,9 δευτερόλεπτα πίσω από Οζιέ που είχε τα ηνία του αγώνα, όμως ένα κλατάρισμα που έπαθε ο Γάλλος στην προτελευταία ειδική διαδρομή, επέτρεψε στον Βέλγο να περάσει μπροστά, με τον ίδιο να τερματίζει στην 6η θέση.

«Τι Σαββατοκύριακο! Ήταν τρελό, και αντιμετωπίσαμε κάθε είδους συνθήκες και συναισθήματα, αλλά ήμασταν συνεπείς, παλεύοντας με τους ταχύτερους σε κάθε ειδική, χωρίς να χάνουμε ποτέ πολύ χρόνο. Νομίζω ότι αυτό μας έδωσε την τελική νίκη, καθώς και το να μην κάνουμε λάθη. Ξέρουμε ότι το ράλι δεν τελειώνει ποτέ μέχρι να τελειώσει. Το άγχος ήταν πολύ υψηλό στην τελευταία ειδική, αλλά τα καταφέραμε. Αυτή η νίκη είναι πολύ ξεχωριστή. Ως ομάδα, κυνηγούσαμε αυτό το αποτέλεσμα εδώ και καιρό και δεν έχουμε ανταμειφθεί, και απογοήτευσα την ομάδα στην Κροατία. Έπρεπε να αντεπιτεθούμε, και οι θεοί του ράλι ήταν μαζί μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαι πολύ χαρούμενος που φέρνω σπίτι την πρώτη νίκη της χρονιάς για την ομάδα», είπε ο Νεβίλ.

Βαθμολογία ομάδων: Toyota 311, Hyundai 218, Toyota Ομάδα 2 86, M-Sport Ford 71.

Βαθμολογία οδηγών: Έβανς 123, Κατσούτα 111, Σόλμπεργκ 92, Φορμό 79, Παχάρι 78, Οζιέ 67, Νεβίλ 65.

Επόμενο ράλι στην Ιαπωνία, 28-31 Μαΐου.