Από σήμερα Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, το πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ “Beyond the Visible”, μεταφέρει το κοινό στην αθέατη πλευρά της Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

Για πρώτη φορά οι φίλοι της Formula 1, αλλά και το ευρύ κοινό θα μπορέσουν να απολαύσουν τη γεμάτη δράση καθημερινότητα περισσότερων από 500 ανθρώπων της ομάδας που δουλεύουν ακατάπαυστα για να πετύχουν στην κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς με τίτλο “Before we hit the ground”, αποκαλύπτονται οι εξαντλητικές διαδικασίες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Οι εβδομάδες πριν την έναρξη της χρονιάς είναι κρίσιμης σημασίας, με όλα τα μέλη της ομάδας να εργάζονται με τη μέγιστη ένταση και συγκέντρωση. Είναι μια περίοδος με δυνατά συναισθήματα, έντονη δράση και σωματική όσο και ψυχική προετοιμασία. Τίποτα όμως απ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έβγαινε στο προσκήνιο.

Για αυτό το λόγο η Alfa Romeo αποφάσισε να τολμήσει με το “Beyond the Visible” να αποκαλύψει όλα όσα συμβαίνουν πριν ανάψουν τα πράσινα φώτα για τον πρώτο αγώνα της σαιζόν. Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων προετοιμασίας όλοι και όλα κινούνται γύρω από έναν κοινό στόχο: την καλύτερη δυνατή επίδοση. Πρωταγωνιστές του πρώτου επεισοδίου είναι τα στελέχη που εργάζονται ώστε να καθορίσουν τις στρατηγικές και τους στόχους που θα οδηγήσουν στη μέγιστη αποδοτικότητα της ομάδας.

Όμως η συνεργασία μεταξύ της Alfa Romeo και της Sauber συνεχίζεται και πέρα από τη Formula 1. Άλλωστε η F1 αποτελεί το απόλυτο πεδίο δοκιμών και ανταγωνισμού. Η τεχνολογία αιχμής στην υβριδική τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού, είναι μερικοί από τους κρίσιμους τομείς για μάρκες όπως η Alfa Romeo που έχουν ως προτεραιότητα τους την τεχνολογική υπεροχή.

Η κληρονομιά και η εμπειρία της Alfa Romeo που αποτελεί σημείο αναφοράς για το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και τους αγώνες από το 1910 συνδυάζεται με το υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο της Sauber. Οι οδηγοί της ομάδας, Valtteri Bottas και Zhou Guanyu εργάζονται δίπλα στους μηχανικούς για να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές και τις μηχανολογικές λύσεις. Επίσης το έργο των σχεδιαστών είναι εξίσου περίπλοκο. Εργάζονται μαζί με τους μηχανικούς πάνω στην αεροδυναμική απόδοση του συνόλου, το οποίο θα πρέπει να πλήρη τους κανονισμούς και παράλληλα να εγγυάται τη μέγιστη απόδοση.

Παράλληλα με το τεχνικό κομμάτι και το ανθρώπινο στοιχείο πρέπει να φτάσει στην καλύτερη δυνατή φυσική και πνευματική κατάσταση, με σειρά ασκήσεων και προσομοιώσεων να προετοιμάζουν τα μέλη της ομάδας.

Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager: «Το “Beyond the Visible” είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποία εκφράζει απόλυτα τις αξίες της μάρκας μας. Η Alfa Romeo από την ίδρυση της εκφράζει το Ιταλικό αθλητικό πνεύμα, το οποίο διαχρονικά μεταφέρει με δυναμικούς όσο και ξεχωριστούς τρόπους σε όλους τους φίλους του αυτοκινήτου. Το πρόγραμμα “Beyondthe Visible” αποτελεί έναν από αυτούς, ο οποίος είναι απόλυτα πιστός στο DNA της μάρκας.»

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 500 επαγγελματίες της Alfa Romeo F1 Team ORLEN, ο κάθε ένας με κρίσιμο ρόλο και συγκεκριμένο στόχο, εργάζονται με γνώμονα την τελειότητα σε κάθε επίπεδο, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να ανταγωνίζεται στην Formula 1. Από την 1η Σεπτεμβρίου και χάρη στην Alfa Romeo, το κοινό θα μπορέσει να μάθει τι συμβαίνει στην αθέατη πλευρά και να νιώσει ότι γίνετε μέρος αυτής. To “Before we hit the ground” αποτελεί το πρώτο επεισόδιο από τα συνολικά πέντε που θα είναι διαθέσιμα μέσα στο 2022 από το επίσημο κανάλι της Alfa Romeo στο Youtube. Μείνετε συντονισμένοι!

Δείτε το “Before we hit the ground”, το πρώτο επεισόδιο της σειρά ντοκιμαντέρ “Beyond the Visible” της Alfa Romeo.