Στον πόντο η διαφορά των δύο οδηγών της Aprilia που προηγείται στο MotoGP

Το Σαββατοκύριακο στο Le Mans, στον 5ο αγώνα του MotoGP, ήταν δύο παραστάσεις για έναν ρόλο.

Ο Χόρχε Μαρτίν, βγαλμένος από τα παλιά, από το 2024 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, έχοντας αφήσει πίσω του το καταστροφικό 2025 με τις αλλεπάλληλες πτώσεις και τις εγχειρήσεις, έχει ανακάμψει πλήρως.

Ξεκίνησε να ανεβαίνει στο βάθρο, κέρδισε το Sprint στις ΗΠΑ και πήγε στο Le Mans όπου σημείωσε εντυπωσιακή εμφάνιση.

Από την 8η θέση το Σάββατο και από την 7η την Κυριακή -λόγω της απουσίας του Μαρκ Μάρκεθ που χειρουργήθηκε σε πόδι και ώμο-, ο Μαρτίν ξεπέρασε του πάντες και μπόρεσε να πανηγυρίσει εις διπλούν, αφήνοντας στο Sprint πίσω του τους Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati και Μπετσέκι, τον ομόσταβλό του στην εργοστασιακή Aprilia.

Την Κυριακή, άφησε πίσω τον Μπετσέκι και τον Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse, σηματοδοτώντας το απόλυτο για την ιταλική φίρμα στο βάθρο, με τις 3 θέσεις.

Σημειώνω επίσης ότι η εργοστασιακή Ducati είδε τους δύο αναβάτες της να πέφτουν: ο Μάρκεθ το Σάββατο και πήγε να χειρουργηθεί, και ο Μπανιάια την Κυριακή, ευτυχώς απλά ξάπλωσε τη μοτοσυκλέτα στην άσφαλτο και μετά στα χαλίκια.

Στη βαθμολογία ο Μπετσέκι έχει 128 πόντους, έναν παραπάνω από τον Μαρτίν, ενώ ακολουθούν: Τζιαναντόνιο (VR46) με 84, Ακόστα (ΚΤΜ) με 83, Αϊ Ογκούρα με 67, Ρ. Φερνάντες (Trackhouse) με 62, Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) με 57, Αλεξ Μάρκεθ (Gresini Ducati) με 55, και Μπανιάια (Ducati) με 43.

Στη βαθμολογία των ομάδων: Aprilia 255, Trackhouse 129, KTM 111, VR46 με 111, Ducati 100, Gresini 82.

Επόμενος αγώνας στη Βαρκελώνη, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, με τη μεγάλη απουσία του Μαρκ Μάρκεθ.