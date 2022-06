Ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari πήρε την 4η συνεχόμενη pole position στο GP του Αζερμπαϊτζάν, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την υπεροχή του.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ χρονομετρήθηκε με ένα λεπτό και 41.359 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του τον Πέρες για 0,282 δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντίπαλός του Μονεγάσκου στο πρωτάθλημα, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει πλεονέκτημα εννέα βαθμών έναντι του Λεκλέρ στη γενική κατάταξη, ήταν τρίτος 0,347 δευτερόλεπτα πίσω.

Τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας στα επίσημα δοκιμαστικά στο Μπακού συμπλήρωσαν κατά σειρά οι, Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), Πιερ Γκασλί (Alpha Tauri), Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), Γιούκι Τσουνόντα (Alpha Tauri), Σεμπάστιαν Φέτελ (Aston Martin) και Φερνάντο Αλόνσο (Alpine).

Leclerc delivers yet again in qualifying 🤩#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/ngvKg2tBwp