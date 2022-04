Ο Σαρλ Λεκλέρκ πήρε τη δεύτερη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, δείχνοντας… άπιαστος. “Grand Slam” απόδοση από τον πιλότο της Ferrari – Εγκατέλειψε ο Μαξ Φερστάπεν – 2ος ο Πέρεζ, 3ος ο Ράσελ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ χάρισε στον εαυτό του και τη Ferrari τη δεύτερη φετινή νίκη, κατακτώντας με άνεση το Grand Prix τη Αυστραλίας (το 30 της σεζόν), και αυξάνοντας σημαντικά τη διαφορά του από τον ανταγωνισμό.

Ο Μονεγάσκο πιλότος έκανε μια… Grand Slam εμφάνιση, αφού είχε την πρωτιά στην εκκίνηση, ενώ τερμάτισε κάνοντας και τον ταχύτερο γύρο.

Ο Σέρχιο Πέρες, με διαφορά 20,5 δευτερολέπτων από τον πρώτο, έσωσε την τιμή της Red Bull τερματίζοντας δεύτερος, μπροστά από τις δύο Mercedes, όπου ο Τζορτζ Ράσελ έκλεψε την τρίτη θέση από τον Λιούις Χάμιλτον.

Το Grand Prix της Αυστραλίας ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 Μαξ Φερστάπεν, καθώς το μονοθέσιο του οδηγού της Red Bull αντιμετώπισε πρόβλημα και εγκατέλειψε στον 39ο γύρο.

Ήταν ο δεύτερος μη τερματισμός της σεζόν για τον Φερστάπεν, έχοντας επίσης υποστεί ένα στον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν.

Επίσης, ο 27χρονος οδηγός της Ferrari Κάρλος Σάινθ -χωρίς να φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο μηχανικό πρόβλημα- έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα να κολλήσει στην αμμοπαγίδα και να εγκαταλείψει στον δεύτερο γύρο.

O Σάινθ ήταν δεύτερος στο Μπαχρέιν και τρίτος στην Τζέντα, στους δύο πρώτους αγώνες του νέου πρωταθλήματος.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ, έχοντας χάσει λόγω κορονοϊού τα δύο πρώτα Grand Prix της σεζόν, δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει το τρίτο στην Αυστραλίας, αφού στον 23ο γύρο, ο Γερμανός πιλότος έχασε τον έλεγχο της Aston Martin, χτύπησε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε.

Ο Λεκλέρκ έφτασε έτσι στους 71 βαθμούς και έχει πλέον διαφορά 34 βαθμών από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι μόλις πέμπτος με 28, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν στους 25, αφού παρότι κέρδισε στην Τζέντα έμεινε… άποντος στους άλλους δύο αγώνες.

CHARLES LECLERC WINS THE AUSTRALIAN GRAND PRIX! 🏆 He takes home his first-ever Grand Slam victory – pole, win and fastest lap!!! 🤩 #AusGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/3uSxV281VL

Your 2022 Australian Grand Prix podium stars 💫 🥇 Charles Leclerc 🥈 Sergio Perez 🥉 George Russell Enjoy the celebrations! 🍾 #AusGP #F1 pic.twitter.com/E7U2xSyYPL

Totally unstoppable, @Charles_Leclerc 👊



He grabs his fourth win in Formula 1 with a stunning display in Australia 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/Mhj1myxOSO