Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα για τον Γιούκι Τσουνόντα στο Grand Prix της Ίμολα

Ο Γιούκι Τσουνόντα στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix της Formula 1 στην Ίμολα, καθώς έχασε τον έλεγχο της Red Bull του και βρέθηκε αναποδογυρισμένος εκτός πίστας.

Στην έκτη στροφή των δοκιμών στο Grand Prix της Formula 1 στην Ίμολα, ο Γιούκι Τσουντόντα πάτησε το κερμπ και βγήκε εντελώς εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να “παγώσει” τους πάντες με το ατύχημά του.

Ο Ιάπωνας πιλότος της Formula 1 κατάφερε όμως να βγει με ασφάλεια από τη Red Bull και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου έγινε όμως γνωστό ότι δεν έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P