Jeep: «Αυτό το Jeep με κάνει χαρούμενο κι ας με λένε Φορντ»

Απολαυστικός ήταν ο ηθοποιός Χάρισον Φορντ στη διαφημιστική ταινία της Jeep, η οποία προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού, του Super Bowl στην Αμερική, με εκατομμύρια τηλεθεατές.

Μάλιστα, η ταινία φαίνεται να κόστισε, μόνο για την προβολή της, πάνω 32 εκατ. δολάρια, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς.

Η δίλεπτη ταινία «Owner’s Manual» σκηνοθετημένη από τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζέιμς Μάνγκολντ («A Complete Unknown», «Ford v Ferrari», «Indiana Jones and the Dial of Destiny», «The Wolverine»), και παραγωγής της Minted Content σε συνεργασία με το όμιλο Stellantis που έχει και τη Jeep, αποτελεί ένα μανιφέστο για τον ιδιοκτήτη της μάρκας Jeep, που λέει στους οδηγούς να επιλέξουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένους.

Ο 82χρονος Χάρισον Φορντ μιλά για το γεγονός ότι με όλες τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει η ζωή, οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα, δεν έχουν το πλεονέκτημα ενός εγχειριδίου που μπορεί να τους βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεών τους, οπότε τελικά επιλέγουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένους.

Κι όπως λέει ο Φορντ στην ταινία, «Διάλεξε αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, η δουλειά μου με κάνουν χαρούμενο. Αυτό το Jeep (Wrangler 4xe) με κάνει χαρούμενο κι ας με λένε Ford».

Σημειώνω ότι το χαρτοφυλάκιο της Jeep είναι ιδιαίτερα πλούσιο, και περιλαμβάνει ακόμα και ηλεκτρικές εκδόσεις, όπως το Grand Wagoneer S, που είναι διαθέσιμο και σε εκδόσεις plug-in hybrid, αλλά και σε βενζινοκίνητες, το οποίο θα κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.