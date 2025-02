Driveit

18:07 Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025

Maserati: Στα χιόνια αποκαλύφθηκε η GranCabrio των 490 ίππων

Στο Σεν Μόριτς παρουσιάστηκε και η μοναδική GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E.