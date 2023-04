Το ST7 καθώς και ολόκληρη η γκάμα των e-bikes της Stromer είναι αποκλειστικά διαθέσιμα στην Ελλάδα από την Kosmoride.

Με την κορυφαία διάκριση Red Dot Award: Best of the Best 2023 στην κατηγορία Product Design βραβεύτηκε η Stromer για την εξαιρετική ποιότητα σχεδιασμού του κορυφαίου της e-bike Stromer ST7. Το Red Dot: Best of the Best είναι το πιο σημαντικό βραβείο του διαγωνισμού και απονέμεται σε πρωτοποριακά σχέδια.

Με το βραβείο αυτό, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η σημασία που έχει για τη Stromer η ανάπτυξη προϊόντων που χαρακτηρίζονται από κορυφαίο σχεδιασμό και αποτελεί μια τεράστια τιμή για τον Ελβετικό κατασκευαστή ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής ταχύτητας (speed pedelec) που συγκαταλέγεται μεταξύ των νικητών του πιο φημισμένου διαγωνισμού design στον κόσμο. Το ST7 της Stromer είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στην Ελλάδα από την Kosmoride.

Κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή Red Dot βραβεύει προϊόντα με εξαιρετική ποιότητα σχεδιασμού με το βραβείο Red Dot Award: Product Design λαμβάνοντας υπόψη την αισθητική τους, τη λειτουργικότητα, την καινοτομία τους. Το βραβείο Red Dot είναι ένας από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς που αφορούν στο design.

Το σήμα Red Dot έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μία από τις πιο περιζήτητες διακρίσεις ποιότητας για καλό σχεδιασμό. Το 2023, τα υποβληθέντα προϊόντα από 60 χώρες αξιολογήθηκαν σε 51 κατηγορίες διαγωνισμού από 43 διεθνώς αναγνωρισμένους, ανεξάρτητους κριτές. Τα προϊόντα δεν ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, αλλά αξιολογήθηκαν μεμονωμένα.

Τα speed pedelec της Stromer διαμορφώνουν την αστική κινητικότητα του μέλλοντος – για καθημερινές μετακινήσεις με μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση, αποτελεσματικότητα και ποιότητα ζωής. Αποστολή της Stromer είναι να αναπτύσσει τα καλύτερα ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο και να εμπνέει τους ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

Σήμερα περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν καθημερινά ένα Stromer για να πάνε στη δουλειά τους, για ψώνια ή για αναψυχή. Συνολικά, περισσότερα από 390 εκατομμύρια χιλιόμετρα έχουν ήδη διανυθεί με τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Stromer.

Ειδικότερα, το ST7 συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών για τη δημιουργία ενός κορυφαίου ηλεκτρικού ποδηλάτου υψηλής ταχύτητας με τον αδιαμφισβήτητο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Stromer. Με την μπαταρία 1440 Wh, την αυτονομία των 260 χιλιομέτρων και τα ηλεκτρικά γρανάζια Pinion Smart.Shift, η ναυαρχίδα της Stromer θέτει νέα πρότυπα στην αγορά των speed pedelec.

Ολόκληρη η γκάμα των e-bikes της Stromer είναι αποκλειστικά διαθέσιμα στην Ελλάδα από την Kosmoride η οποία από το 2020 έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά της Μικροκινητικότητας στην Ελλάδα, με καταστήματα σε Μαρούσι, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, και Πάτρα, διαθέτοντας τις κορυφαίες μάρκες e-Bike στον κόσμο, καθώς και τα μοναδικά e-scooters της Silence.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο νέο e-shop της Kosmoride kosmoride.gr.