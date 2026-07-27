Στις τελικές δοκιμές το ηλεκτρικό Range Rover GT

Καμουφλαρισμένα κυκλοφορούν σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο αντίτυπα του νέου Range Rover GT, ωστόσο έστω και έτσι αναδεικνύεται η κομψή σιλουέτα με τις coupe αναλογίες.

Το μοντέλο αναμένεται στην αγορά το 2027, είναι μεσαίου μεγέθους και αμιγώς ηλεκτρικό.

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Η Range Rover έδωσε περισσότερα στοιχεία για την καμπίνα του νέου Range Rover GT, με σύγχρονη αισθητική, νέα κεντρική οθόνη σε συνδυασμό με οθόνη πληροφοριών του οδηγού, αντί του συμβατικού πίνακα οργάνων.

Ένας διακριτικά τοποθετημένος αεραγωγός εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργώντας μια καθαρή οριζόντια γραμμή, σήμα κατατεθέν της Range Rover. Μια υφασμάτινη επένδυση, που αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς ελκυστικών υλικών, καλύπτει το ταμπλό, προσδίδοντας ξεχωριστή υφή και αισθητική, ενώ τα ηχεία ενσωματώνονται διακριτικά στην επένδυση.

Το Range Rover GT θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα EMA και θα κατασκευάζεται στο Halewood του Ηνωμένου Βασιλείου, παράλληλα με τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) και τις υβριδικές εκδόσεις της γκάμας. Το Range Rover GT θα διατίθεται αρχικά ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (BEV), ενώ η ευελιξία της πλατφόρμας θα επιτρέψει την προσθήκη μιας πλήρως υβριδικής έκδοσης (HEV) μελλοντικά.