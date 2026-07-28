Το IONIQ 3 αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή προσέγγιση της Hyundai

Τον Σεπτέμβριο, φέτος, θα λανσάρει στην Ελλάδα η Hyundai το νέος της ηλεκτρικό IONIQ 3, ένα compact μοντέλο που αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και παράγεται έχοντας την Ευρώπη στο επίκεντρο του.

Η εταιρεία υπολογίζει ότι θα κοστίζει κάτω από 30.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση.

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Με συμπαγείς διαστάσεις (4,155μ. μήκος), αποδοτική αξιοποίηση του χώρου της καμπίνας και η μεγάλη αυτονομία (Standard Range 42,2 kWh με πάνω από 335 χλμ. αυτονομίας και ισχύ 147 ίππους, Long Range 61 kWh με πάνω από 490 χλμ. αυτονομίας και ισχύ 135 ίππους), είναι κατάλληλο τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια.

Η ανάπτυξη και οι δοκιμές του IONIQ 3 στην Ευρώπη βοήθησαν στη βελτιστοποίηση της ανάρτησής, του συστήματος διεύθυνσης και της κύλισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές οδικές συνθήκες της Ευρώπης.

Η παραγωγή του μοντέλου που θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai Motor στην Τουρκία, ώστε οι παραδόσεις να γίνονται πιο άμεσα.

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Η φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, προσφέρει μια μινιμαλιστική και καθαρή σχεδιαστική γλώσσα, που είναι, πράγματι, πολύ κομψή.

Η δε έκδοση IONIQ 3 N Line υιοθετεί έναν πιο δυναμικό και μυώδη χαρακτήρα.

Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία «Furnished Space» της Hyundai, τοποθετώντας τα βασικά στοιχεία περισσότερο σαν έπιπλα παρά σαν συμβατικά εξαρτήματα αυτοκινήτου, ώστε να παραπέμπει περισσότερο σε έναν χώρο διαβίωσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το IONIQ 3 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Hyundai που εξοπλίζεται με το PLEOS Connect, το σύστημα infotainment νέας γενιάς της εταιρείας, το οποίο προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον χρήστη παρόμοιο με smartphone και δυνατότητα επέκτασης λειτουργιών μέσω ενσωματωμένων εφαρμογών. Το PLEOS Connect προσφέρει μια πιο διαισθητική εμπειρία και οι χρήστες αλληλεπιδρούν με πληροφορίες, ψυχαγωγία και λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Συνδυάζει μια μεγάλη κεντρική οθόνη, 12,9 ή 14,6 ιντσών, με ένα προαιρετικό slim display πληροφοριών για τον οδηγό, το οποίο προβάλλει τα βασικά δεδομένα εντός του οπτικού του πεδίου. Το PLEOS Connect εισάγει επίσης το PLEOS App Market, δημιουργώντας ένα ανοικτό αλλά ελεγχόμενο οικοσύστημα για προγραμματιστές εφαρμογών και παρόχους υπηρεσιών.

Θα φέρει και το Gleo AI, τον προσωποποιημένο φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Hyundai.