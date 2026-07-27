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Οδηγός της ημέρας ο Verstappen στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull – Ford ξεκίνησε 4ος και τερμάτισε 2ος με εκπληκτικό αγώνα
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Δημήτρης Μπαλής
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«Πώς στο καλό κατέληξα εδώ;», αναρωτήθηκε ο Μαξ Φερστάπεν μετά το τέλος του Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία.

Ο Ολλανδός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε «σοκαρισμένος» από τη δεύτερη θέση, έχοντας προβλήματα με το μονοθέσιο της Red Bull -Ford ήδη από τις κατατακτήριες.

Παρά ταύτα, ο Φερστάπεν κατάφερε να πάρει το τέταρτο φετινό του βάθρο, όχι όμως, ακόμα και τη νίκη. Ποιος ξέρει, ίσως να επιφυλάσσει κάτι για την πατρίδα του, μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε Sprint στις 22 και Grand Prix 23 Αυγούστου, στο Zandvoort.

 

 
 
 
 
 
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Στην Ουγγαρία, με τη διαχείριση του αγώνα, τον τρόπο που οδήγησε και κράτησε τη δεύτερη θέση, με τη στρατηγική του και την ικανότητά του, ο Μαξ Φερστάπεξ, αναδείχθηκε σε οδηγό της ημέρας, και αυτό το απόλαυσε ιδιαίτερα.

 

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

«Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες φέτος όσον αφορά το πώς ένιωθα στο αυτοκίνητο, πώς έπρεπε να διαχειριστώ την ισορροπία από στροφή σε στροφή. Οπότε ναι, το να βρεθώ στο βάθρο, νομίζω ότι ήταν ένα απίστευτο αποτέλεσμα για εμάς», είπε.

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