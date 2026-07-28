Ο Grok με Τεχνητή Νοημοσύνη διαθέσιμος στα μοντέλα της Tesla

Η Tesla φέρνει το Grok, μια προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη που δημιουργήθηκε από την xAI.

Είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ακριβείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: φυσική, μαθηματικά, βιολογία, φιλοσοφία, ιστορία και πολλά άλλα!

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Ενσωματωμένο σε οχήματα Tesla, το Grok μπορεί να εκκινεί εντολές πλοήγησης κατόπιν αιτήματος του οδηγού, όπως να ορίσει έναν προορισμό, να προσαρμόζει διαδρομές εν κινήσει ή να ανακαλύπτει σημεία ενδιαφέροντος.

Μπορεί να επιτρέπει στους οδηγούς να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις, να αναζητούν τα αγαπημένα τους τραγούδια ή podcasts με αναζήτηση μέσων και να ρυθμίζουν τον κλιματισμό του οχήματος, όλα χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Είναι επίσης σε θέση να ανατρέχει στο Εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος, παρέχοντας τεκμηριωμένες συμβουλές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την ιδανική χρήση, τις συμβουλές συντήρησης και την ερμηνεία των ειδοποιήσεων του ταμπλό.

Το Grok είναι διαθέσιμο σε επιλέξιμα Model S, Model 3, Model X και Model Y. Για να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν το Grok, οι κάτοχοι πρέπει να διαθέτουν συνδρομή για Premium συνδεσιμότητα ή μια σταθερή σύνδεση Wi-Fi.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες είναι ανώνυμες για την Tesla και δεν συσχετίζονται με το όχημα, διασφαλίζοντας το απόρρητο του κατόχου.