Driveit

Νέες εκδόσεις DS Performance Line για τα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7

Φόρος τιμής στη χαρακτηριστική σχεδίαση του μονοθεσίου Formula E DS E-TENSE FE25, με χρυσό και μαύρο χρώμα, και πλούσιο εξοπλισμό
ds-performance-line-range
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για να τιμήσει τη συμμετοχή της, για τελευταία σεζόν στη Formula E, όπου λαμβάνει μέρος από το 2015, η DS Automobiles παρουσιάζει νέα περιορισμένης παραγωγής έκδοση, τη DS PERFORMANCE Line.

Η έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη στα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7, και προσφέρει σημαντικά πλουσιότερο εξοπλισμό σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Η έκδοση DS PERFORMANCE Line φέρει σατινέ χρυσές και στιλπνές μαύρες λεπτομέρειες σε επιλεγμένα σημεία, όπως τα λογότυπα, οι επιγραφές, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, τα κέντρα των τροχών και οι ζάντες (ανάλογα με το μοντέλο), και επιλεγμένα υλικά, όπως η επένδυση Alcantara, και το σύστημα φωνητικών εντολών εμπλουτίζεται πλέον με τη νέα λειτουργία Latest News.

Το DS 3 PERFORMANCE Line διατίθεται με δύο επιλογές κινητήριων συνόλων: 100% ηλεκτρικό E-TENSE (43.100 ευρώ), και HYBRID (31.500 ευρώ).

n-4-ds-performance-line

Το N°4 DS PERFORMANCE Line προσφέρεται με τρία κινητήρια συστήματα: E-TENSE, 100% ηλεκτρικό 213hp (46.200 ευρώ), HYBRID 145hp (47.700 ευρώ), και PLUG-IN HYBRID 240hp (34.100 ευρώ).

Καταλήγοντας, η ειδική έκδοση DS 7 PERFORMANCE Line διατίθεται αποκλειστικά με τον κινητήρα BlueHDi 130 και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, σε ειδική τιμή 43.500 ευρώ, που εξασφαλίζει στον πελάτη συνολικό όφελος άνω των 5.000 ευρώ.

Όλες οι εκδόσεις καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ενώ στα ηλεκτρικά μοντέλα, η μπαταρία κίνησης καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
99
73
66
58
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo