Ποιο διαχρονικό αριστοκρατικό cabrio κοστίζει 10.000 ευρώ μεταχειρισμένο;

H Mercedes-Benz SLK και στις τρεις γενιές της είχε μεγάλο fan club. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι η σκληρή αναδιπλούμενη οροφή, η πίσω κίνηση, οι αυστηρά δύο θέσεις, οι compact διαστάσεις και φυσικά ο premium χαρακτήρας της.



Κάθε γενιά είχε κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει. Ωστόσο, επιλέξαμε να σας προτείνουμε τη δεύτερη γενιά Mercedes-Benz SLK (2004-2011) με την κωδική ονομασία R171, διότι είναι η πιο δημοφιλής, με μεγάλη προσφορά και πολύ καλές τιμές στην αγορά των μεταχειρισμένων.

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Η Mercedes-Benz SLK δίνει έναν αριστοκρατικό αέρα και μία premium ατμόσφαιρα. Μάλιστα, η πολύ καλή κατασκευή της, ειδικά εάν είναι καλοσυντηρημένη από τον κάτοχο, την κάνει σαν καινούρια και ας έχουν περάσει πλέον δεκαετίες.

Τον Δεκέμβριο του 2007 παρουσιάστηκε η facelift εκδοχή της SLK R171 και την άνοιξη του 2008 άρχισαν οι παραδόσεις. Το facelift αφορούσε κάποιες μικρές πινελιές ανανέωσης για να γίνει ακόμα πιο όμορφη, αλλά και πιο ευχάριστη στην οδήγηση.

Δεν υπήρξε συνταρακτική αλλαγή, καθώς στην πραγματικότητα δε χρειαζόταν κιόλας. Οι εξωτερικές διαφορές περιορίστηκαν στην μπροστινή και πίσω μάσκα, η οποία καταλήγει σε diffuser, στα πιο σκουρόχρωμα πίσω φανάρια, στις τραπεζοειδείς (αντί για τις στρογγυλές) απολήξεις της εξάτμισης και στους ανασχεδιασμένους καθρέπτες με τα ενσωματωμένα φλας με LED.

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Το εσωτερικό της SLK facelift έχει ορισμένες μικροαλλαγές, όπως στο κέντρο του ταμπλό η οθόνη των 6,5 ιντσών, διαφορετικές βελόνες και ψηφία στον πίνακα οργάνων και άλλοι διακόπτες στα ηλεκτρικά παράθυρα.

Σε γενικές γραμμές, τα ποιοτικά υλικά στην καμπίνα της SLK R171 έχουν αντισταθεί στο χρόνο, όπως και όλα τα χειριστήρια και ο λεβιέ ταχυτήτων και δεν έχουν φθαρεί εάν δεν έχει υπάρξει κακή μεταχείριση.

Αν και αυστηρά διθέσιο, η καμπίνα έχει χώρο για οδηγό και συνοδηγό και δεν είναι καθόλου κλειστοφοβική ακόμα και για ψηλούς σωματότυπους. Η SLK είναι για ατελείωτες βόλτες, αίσθημα ελευθερίας και ταξίδια με όσες αποσκευές χρειαζόμαστε πραγματικά. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 300 λίτρων με την οροφή κλειστή και 208 λίτρων με ανοιχτή.

Η προ-facelift Mercedes-Benz SLK εφοδιάζεται με το γνωστό τετρακύλινδρο 1.800άρη Κompressor κινητήρα των 163 ίππων, η οποία ήταν και η πιο δημοφιλής επιλογή με την ονομασία SLK 200. Στη facelift SLK 200 αυξήθηκε η απόδοσή του κινητήρα κατά 21 ίππους, φτάνοντας πλέον τους 184, χάρη στη νέα χαρτογράφηση, τη βελτιωμένη κεφαλή, τον αναβαθμισμένο κομπρέσορα και τα νέα ελαφρύτερα πιστόνια με μικρότερες τριβές.

Έπειτα από τις αλλαγές αυτές μάλιστα η μέση κατανάλωση έπεσε κατά ένα λίτρο ανά 100 χλμ. (7,7 λτ./100 χλμ.), ενώ το CO2 μειώθηκε κατά 27 γρ./χλμ., φτάνοντας, δηλαδή, τα 182 γρ./χλμ. Τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη παρέμειναν ως είχαν.

Για όσους ενδιαφέρονται για πιο γρήγορες εκδόσεις, υπάρχει η SLK 280 με τρίλιτρο V6 κινητήρα και 231 ίππους, η SLK 350 με τον V6 βενζινοκινητήρα των 3,5 λίτρων απόδοσης 272 ίππων. Επίσης, η κορυφαία έκδοση SLK 55 AMG με τον V8 των 5,5 λίτρων απόδοσης 360 ίππων και στην Black Series έκδοση με 400 ίππους, αν και μιλάμε πλέον για ειδικές εκδόσεις με διαφορετικές εντελώς τιμές.

Διπλός χαρακτήρας

Η δημοφιλία της SLK 200 οφειλόταν στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα ανοιχτό διθέσιο πισωκίνητο roadster και ταυτόχρονα ένα κλειστό σβέλτο μοντέλο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα coupe.

Επίσης, η σκληρή Vario Proof οροφή ανοίγει και κλείνει πανεύκολα με ένα κουμπάκι, ενώ ποιότητα κύλισης και ηχομόνωση είναι σε πολύ καλό επίπεδο παρότι μιλάμε για cabrio μοντέλο.

Ωστόσο, η οροφή είναι και ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια της αναζήτησής σας. Εάν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες δεν την έχουν προσέξει ενδέχεται να βρεθείτε αντιμέτωποι με κοστοβόρο πρόβλημα. Έχει παρατηρηθεί πως ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι πως εάν η οροφή παραμένει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να κολλήσει σε κλειστή ή ημι-ανοικτή θέση. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μεν, αλλά με υψηλό κόστος.

Επιπλέον, εάν η οροφή δεν είναι καλά συντηρημένη, τότε ακούγεται ένας ενοχλητικός θόρυβος από τις τσιμούχες σε κάθε πέρασμα από λακκούβα ή εγκάρσια ανωμαλία, ενώ το ακόμα πιο κακό σενάριο είναι να επηρεαστεί η στεγανότητά της, συνεπώς να μπαίνουν νερά στην καμπίνα. Αυτό, βέβαια, μπορεί εύκολα να αποφευχθεί με σωστή συντήρηση της τσιμούχας. Αυτό σημαίνει, καθαρισμός, σωστή λίπανση με σπρέι σιλικόνης και πάντοτε έλεγχος να μην μπαίνουν νερά.

Κάτι ακόμα που χρειάζεται να γνωρίζει ένας πιθανός αγοραστής είναι πως σε περίπτωση ακινησίας, ενδέχεται να εμφανιστεί πρόβλημα στην αντλία βενζίνης, όπως σε όλα τα θερμικά αυτοκίνητα άλλωστε ανεξαρτήτως μάρκας, ωστόσο, στην περίπτωση της SLK είναι πιο ακριβή η επισκευή λόγω του σημείου που είναι τοποθετημένη.

Κατ’ άλλα, η Mercedes-Benz SLK είναι ανθεκτική και αναλλοίωτη στο χρόνο και στην πραγματικότητα σαν να μην περνάει μέρα από πάνω της. Δεν έχει προβληματίσει με ζημιές ή άλλα ζητήματα ούτε στα μηχανικά μέρη ούτε στους κινητήρες.

Επίσης, έρχονται πολλά μοντέλα εισαγωγής από Γερμανία, τα οποία δεν εμφανίζουν σκουριές σε σημεία όπως κάτω από το καπό, στο χώρο αποσκευών και στους θόλους των τροχών. Ωστόσο, ένας καλός έλεγχος ποτέ δε βλάπτει.

Η SLK 200 απλά προσφέρει οδηγική ευχαρίστηση και αίσθημα ελευθερίας με την οροφή ανοιχτή. Μάλιστα, στην facelift εκδοχή, τα επιπλέον 21 άλογα μπορεί να μην έκαναν τη συγκλονιστική διαφορά, ωστόσο, ζωήρεψαν τον κινητήρα.

Μέσα στην πόλη θέλει εξοικείωση κυρίως όταν στρίβεις σε πολύ στενό δρόμο ή όταν παρκάρεις, καθώς έχει μεγάλο καπό τύπου ρύγχος F1. Επίσης, η κατανάλωση είναι αυξημένη. Στον αυτοκινητόδρομο, με το γερμανικό cabrio ταξιδεύεις άνετα, απροβλημάτιστα και λόγω αεροδυναμικής με χαμηλή κατανάλωση. Το περιθώριο πρόσφυσης είναι υψηλό και στις στροφές το αμάξωμα δεν παίρνει ιδιαίτερες κλίσεις, ενώ η πίσω ανάρτηση με τους πολλαπλούς συνδέσμους αναβαθμίζει τη συνολική συμπεριφορά.

Μπορεί η οδηγική συμπεριφορά της SLK 200 να είναι σε γενικές γραμμές εκλεπτυσμένη, παρ’ όλ’ αυτά, η πίσω κίνηση μπορεί να προσφέρει αρμονικές πλαγιολισθήσεις σε κάτι που βοηθούν και οι «16άρες» ζάντες με διάσταση μπροστά 205/55 και πίσω 225/50, αν και το ESP κάνει νωρίς την εμφάνισή του για λόγους ασφαλείας. Προφανώς και δε συγκρίνεται με ένα Mazda MX-5 ή ακόμα και BMW Z4, ωστόσο, και η SLK μπορεί να προσφέρει ελεγχόμενα χαρούμενες στιγμές.

Το τιμόνι είναι «βαρύ» και με μέτρια επαναφορά κυρίως στη χαμηλή ταχύτητα, αλλά είναι άμεσο στις εντολές του οδηγού. Επίσης, και τα πεντάλς είναι σχετικά σκληρά, αλλά και η αίσθηση στο χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων, το οποίο είναι σαφές στην κλιμάκωση.

Μας είπαν…

Κάτοχος της Mercedes-Benz SLK 200 του 2005 μας είπε: «Το 2009, αγόρασα μεταχειρισμένη 26.500 ευρώ (πλέον έχουν πέσει πολύ οι τιμές) την SLK 200 με χειροκίνητο εξάρι κιβώτιο. Είχε μόλις 29.000 χλμ. και ήταν μοντέλο τέλος του 2005. Το αυτοκίνητο ήταν σαν καινούριο και ακόμα και σήμερα παραμένει έτσι και στιβαρό. Το μόνο που χρειάστηκε να αλλάξω ήταν τα αμορτισέρ του πορτ-μπαγκάζ και για λόγους καλύτερης πίσω ορατότητας τοποθέτησα τζάμι αντί για το basic διχτάκι ανεμοθραύστη. Αυτό βοηθάει στη μείωση αέρα και θορύβου στην καμπίνα, όταν η οροφή είναι ανοιχτή. Ωστόσο, το βράδυ το δίχτυ περιορίζει την ορατότητα. Πλέον έχω κάνει πάνω από 120.000 χλμ. και η μόνη φθορά που μαρτυρά τα χρόνια της είναι στο τιμόνι, όπου φαίνεται η χρήση με την πάροδο των ετών. Κατ’ άλλα, το εσωτερικό είναι σαν καινούριο. Τα φανάρια, επίσης, έχουν θολώσει, αλλά αυτό είναι κάτι που εύκολα επιδιορθώνεται. Το 2020 λόγω φυσιολογικής φθοράς είχε θέμα το top mountain του δεξιού αμορτισέρ, και προτίμησα να τα αλλάξω όλα. Επίσης, επειδή το είχα για χρόνια σε ακινησία, χρειάστηκε να αλλάξω τρόμπα βενζίνης. Κατά τ’ άλλα, φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια πως είναι ένα premium αυτοκίνητο, την εποχή που δεν ήταν σχεδόν όλα τα μοντέλα premium, και διαθέτει πράγματα που τα συναντάμε σε αρκετά πιο σύγχρονα μοντέλα. Ο μηχανισμός της οροφής δουλεύει άψογα και αβίαστα. Φροντίζω να βάζω σιλικόνη με σπρέι στην τσιμούχα της οροφής, γιατί αλλιώς ακούγεται ένας θόρυβος στις λακκούβες και είναι ενοχλητικό. Πάντως ούτε κάποιο τρίξιμο ούτε κανένας ήχος περνάει στο εσωτερικό. Δεν υπάρχουν πλέον καινούρια μοντέλα τέτοιας φιλοσοφίας και όσα χρόνια και αν περάσουν είναι όμορφο σχεδιαστικά. Θα το άλλαζα μόνο με το facelift, επειδή ο κινητήρας είναι πιο σπιρτόζικος».

Τιμές

Οι τιμές για τις μεταχειρισμένες Mercedes-Benz SLK ποικίλλουν ανάλογα με το έτος κατασκευής, την κατάσταση, τα χιλιόμετρα και την έκδοση. Ο μέσος όρος για την SLK 200, η οποία είναι και η πιο δημοφιλής επιλογή στην Ελλάδα είναι 10.000 με 11.000 ευρώ. Οι τιμές ξεκινούν από 6.000 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσουν σε κάποιες περιπτώσεις τα 20.000 ευρώ. Η προσφορά είναι μεγάλη, οπότε εάν ενδιαφέρεστε, κάποια SLK εκεί έξω στην αγορά των μεταχειρισμένων θα γίνει δικιά σας.

Συμπέρασμα

Η Mercedes-Benz SLK της δεύτερης γενιάς είναι ένα διαχρονικό, σπορτίφ, πολυτελές, αξιόπιστο roadster και ανήκει σε μία κατηγορία… υπό εξαφάνιση. Το design ξεχωρίζει κι ας έχουν περάσει 20 και χρόνια, ενώ έχει αποδείξει ότι είναι ανθεκτική στα μηχανικά μέρη, αλλά και στα κινητήρια σύνολα στην πάροδο των ετών. Ειδικά εάν ο ιδιοκτήτης της είναι συνεπής και προσεκτικός, το αυτοκίνητο δε «γερνάει» ποτέ. Η οροφή ανοίγει και κλείνει πανεύκολα και γρήγορα, ενώ όταν την έχουμε κλειστή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα coupe μοντέλο. Οι τιμές πλέον είναι προσιτές και μπορεί κάποιος να αποκτήσει το πολυτελές roadster των ονείρων του χωρίς να καταχρεωθεί.

Η SLK για κάποιον που δεν έχει οικογένεια μπορεί να είναι το μοναδικό του αυτοκίνητο. Φυσικά, υπάρχουν περιορισμοί όχι μόνο στους χώρους, αλλά επειδή είναι χαμηλό και «βρίσκει» εύκολα δεν ενδείκνυται για δύσκολους περιορισμούς.

Προτείνουμε την SLK 200 facelift, διότι οι επιπλέον 21 ίπποι κάνουν τον κινητήρα πιο ζωηρό, αποδίδει καλύτερα στις υψηλές στροφές, και χάρη στον κομπρέσορα η ροπή έρχεται από σχετικά χαμηλά.

Με σωστό έλεγχο πριν από την αγορά, κυρίως για ό,τι αφορά την οροφή, επειδή είναι το πιο ευαίσθητο μέρος του αυτοκινήτου, μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές σύμφωνα με το budget σας.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.

Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.

Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.

Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.

Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.