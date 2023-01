Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό FIAT 500 διατήρησε τον τίτλο του ως “best small electric car for the city” και “best convertible for value” στα ετήσια βραβεία του Βρετανικού περιοδικού What Car?.

Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα βραβεύσεων που έχει κατακτήσει το μοντέλο της FIAT. Σε λιγότερο από τρία χρόνια από την παρουσίασή του, το 500 έχει κατακτήσει 37 βραβεία, ενώ εξίσου εντυπωσιακή είναι και η εμπορική του πορεία.

Περισσότεροι από 120.000 αγοραστές το έχουν επιλέξει, ενώ τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε ανακηρύχθηκε το δημοφιλέστερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλου του Ομίλου Stellantis συνολικά στην Ευρώπη, αλλά και σε επιμέρους αγορές, όπως της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στο Τορίνο, το νέο 500 αποτελεί ήδη ένα σύμβολο της Ιταλικής δημιουργικότητας, αλλά και πρεσβευτή του καινοτόμου πνεύματος της FIAT σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Από την Ευρώπη και το Ισραήλ, μέχρι τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, αυτή η παγκόσμια απήχηση θα επεκταθεί περαιτέρω, με το νέο 500 να συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο με το λανσάρισμά του και στην αγορά των Η.Π.Α. το 2024.

Το νέο, αμιγώς 500 είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που είναι διαθέσιμο με τρία αμαξώματα: hatchback, cabrio και το καινοτόμο 3+1.

Εφοδιασμένο με μπαταρία χωρητικότητας 42kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 320 σε μικτές συνθήκες (WLTP), ενώ αγγίζει τα 460χλμ. αυτονομίας σε αστικές συνθήκες.

Παράλληλα το σύστημα φόρτισής του επιτρέπει -σε κατάλληλο δίκτυο- την ανάκτηση αυτονομίας 50χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, ενώ σε 35 λεπτά η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει το 80% της φόρτισής της.