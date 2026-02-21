CUPRA: Το 2026 είναι η χρονιά του Raval

Στο παραδοσιακό εργοστάσιο της Seat και της θυγατρικής της CUPRA, που αμφότερες εντάσσονται στο VW Group, στο Martorelli, κοντά στη Βαρκελώνη, ξεκινά η παραγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού Raval

Πρόκειται για το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα παραχθεί στο Martorell, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα. Στο ίδιο εργοστάσιο θα κατασκευάζεται η νέα οικογένεια αστικών αυτοκινήτων του ομίλου VW (και το Volkswagen ID. Polo – τα Skoda Epiq και Volkswagen ID. Cross θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της Volkswagen Navarra), καθώς η εταιρεία έχει προσαρμόσει μια έκταση περίπου 160.000 τ.μ. στο εργοστάσιό της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανακαινίζοντας τη Γραμμή Παραγωγής 1, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, και 1.000 νέα ρομπότ στη φάση του αμαξώματος.

Το CUPRA Raval θα είναι το πρώτο μοντέλο αυτής της οικογένειας που θα κυκλοφορήσει στους δρόμους. Θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις: Dynamic και Dynamic Plus με ισχύ 208 ίππους (155kW) και VZ Extreme με 223 ίππους (166kW) και θα χαρίζει αυτονομία έως 450 χλμ.