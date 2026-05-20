Η Zeekr και στη Θεσσαλονίκη

Η premium κινεζική μάρκα αναπτύσσεται σε μεγάλες πόλης της Ελλάδας
Δημήτρης Μπαλής
Η GEO Mobility Hellas, εισαγωγική εταιρεία της Zeekr στην Ελλάδα, διευρύνει το δίκτυο πωλήσεων της plemium κινεζικής μάρκας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται ο νέος εκθεσιακός χώρος Zeekr στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία, όπου θα παρέχονται και υπηρεσίες After Sales.

Η Θεσσαλονίκη, ως μητροπολιτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύγχρονο αστικό χαρακτήρα και διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες και βιώσιμες μορφές μετακίνησης, αποτελεί στρατηγικής σημασίας σημείο για την ανάπτυξη της μάρκας στην Ελλάδα.

Με έμφαση στην καινοτομία, την προηγμένη τεχνολογία, την ποιότητα κατασκευής και τον σύγχρονο premium σχεδιασμό, o νέος εκθεσιακός χώρος της Zeekr δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να δει αλλά και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X.

