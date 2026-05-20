Πλήρης αποκάλυψη για το μικρότερο ηλεκτρικό SUV Skoda Epiq

Παρουσιάστηκε ένα ακόμα νέο μοντέλο από τη Skoda, αμιγώς ηλεκτρικό, και μάλιστα το μικρότερο στη γκάμα των SUV της.

Το Epiq θα πλαισιώσει τα Enyaq και Elroq, ενώ αναμένεται και το πολύ μεγάλο Peaq, επίσης ηλεκτρικό.

Με συμπαγείς διαστάσεις, 4.171 μ. μήκος, πλάτος 1,798 μ. και ύψος 1,581 μ., φέρει αρκετά μεγάλο μεταξόνιο 2,601 μ., έχει αεροδυναμικό συντελεστή 0,275, λεπτούς προβολείς LED σε σχήμα Τ, κάθετες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα, ράγες οροφής, και τροχούς 17 έως 19 ιντσών.

Στην καμπίνα, οι υφασμάτινες επενδύσεις κατασκευάζονται αποκλειστικά από ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα, και το επίπεδο εξοπλισμού είναι αρκετά μεγάλο, ανάλογα την έκδοση.

Ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων είναι από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας, ενώ υπάρχουν επιπλέον 25 λίτρα κάτω από το μπροστινό καπό (frunk).

Το Skoda Epiq διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας κίνησης (38,5 και 51,5 kWh) και τρεις εκδόσεις ισχύος (Epiq 35, Epiq 40, Epiq 55) από 85 έως 155 kW, όλες με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Με τη μεγάλη μπαταρία μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 440 χιλιόμετρα, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 750 κιλά για ρυμουλκούμενο χωρίς φρένα και έως 1.200 κιλά για ρυμουλκούμενο με φρένα.

Το Epiq διαθέτει αμφίδρομη φόρτιση, δηλαδή υποστηρίζει V2L για τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, ενώ είναι το πρώτο ηλεκτρικό Skoda που διαθέτει λειτουργία πλήρους οδήγησης με ένα πεντάλ στη λειτουργία B.

Εξοπλίζεται με το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment 13 ιντσών βασισμένο σε Android, ως το «ψηφιακό κέντρο» του οχήματος, καθώς και με ένα ολοκληρωμένο φάσμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Εξάλλου, η εφαρμογή MySkoda επιτρέπει απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες του οχήματος, διαχείριση φόρτισης και επιλεγμένες λειτουργίες άνεσης.

Αναμένεται προς το φθινόπωρο στην Ελλάδα, με τιμές κοντά στις 25.000 ευρώ.