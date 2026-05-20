Έτοιμο προς παράδοση και το τελευταίο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας

Ένα ακόμα, πολύ μεγάλο έργο έχει ολοκληρωθεί. Το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Ε65, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, μήκους περίπου 46 χλμ. είναι έτοιμο και σύντομα πρόκειται να δοθεί σε κυκλοφορία.

Προ ημερών, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο έργο επισημαίνοντας ότι «Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας, συνδέοντας απευθείας τον άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο».

Ο υπουργός ανέφερε ότι η πρόοδος κατασκευής βρίσκεται στο 95,01% (στοιχεία Απριλίου 2026: Σήραγγες 99,92%, Γέφυρες 99,54%, Ασφαλτικά 85,57%, Χωματουργικά 99,84%) καθώς έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο διαγραμμίσεις επί της ασφάλτου.

Τα εγκαίνια του έργου εξαρτώνται από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στο συνέδριο του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι θα συμβεί σύντομα και αυτό πιθανολογείται στα τέλη του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ, περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.