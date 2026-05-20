Το Ranger Super Duty επαναπροσδιορίζει τα όρια των δυνατοτήτων ενός pick-up

Για πολύ απαιτητικούς χρήστες είναι το Ranger Super Duty, το οποίο η Ford Pro έχει έτοιμο για παραγγελία, με τις παραδόσεις να αναμένονται προς το τέλος του 2026.

Το πλήρως αναβαθμισμένο μοντέλο προσφέρει ξεχωριστές δυνατότητες σε πελάτες που μεταφέρουν ή ρυμουλκούν φορτία, και έχει εξελιχθεί ως ιδανική βάση για μετατροπείς οχημάτων.

Οι συνολικές διαστάσεις του πλαισίου παραμένουν ίδιες με εκείνες του Ranger, ωστόσο, το νέο πλαίσιο μεγαλύτερης διατομής αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Super Duty. Επίσης, ενισχύθηκαν οι βάσεις της ανάρτησης, τα σημεία στήριξης της καρότσας και οι βάσεις του κοτσαδόρου, επιτρέποντας αυξημένη ικανότητα μεταφοράς φορτίου και μεγαλύτερη αντοχή σε σκληρές συνθήκες χρήσης.

Η απόσταση από το έδαφος έφτασε στα σχεδόν 30 εκ., η γωνία προσέγγισης τις 36 μοίρες χωρίς φορτίο, η γωνία αναχώρησης τις 29 μοίρες και η γωνία ράμπας τις 26 μοίρες. Μπορεί να βυθιστεί στο νερό έως 85 εκ., και προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες, με ωφέλιμο φορτίο έως 1.982 κιλά και μέγιστο βάρος ρυμούλκησης 4.500 κιλά.

Η αντοχή του ενισχύεται περαιτέρω χάρη στους αναβαθμισμένους εμπρός και πίσω άξονες μετάδοσης, οι οποίοι υποστηρίζονται από έναν νέο, heavy-duty πίσω άξονα. Ο τελευταίος συνδυάζεται με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο πίσω διαφορικό που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Ranger παραγωγής.

Φέρει 6κύλινδρο σε διάταξη V κινητήρα πετρελαίου 3.0lt της Ford, o οποίος αποδίδει ισχύ 209 PS και ροπή 600 Nm, με τον οδηγό να έχει 6 επιλέξιμα προφίλ οδήγησης: Normal, Eco, Tow/Haul, Mud/Ruts, Sand και Rock Crawl.

Το σύστημα αυτόματης τετρακίνησης προσφέρει έξυπνη κατανομή της ροπής προς τον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση για βελτιωμένο κράτημα και έλεγχο. Επίσης, και στους δύο άξονες υπάρχουν μπλοκέ διαφορικά.

Όπως και στο Ranger, η διαδικασία ρυμούλκησης γίνεται ευκολότερη χάρη στο Pro Trailer Backup Assist, ενώ το Trail Turn Assist μπορεί να ενεργοποιεί το εσωτερικό πίσω φρένο κατά την κίνηση με χαμηλές ταχύτητες και μεγάλη γωνία τιμονιού, μειώνοντας την ακτίνα στροφής. Φέρει και Trail Control που λειτουργεί όπως το cruise control, καθώς και πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Καταλήγοντας, στην καμπίνα του οχήματος, έξι βοηθητικοί διακόπτες οροφής με προεγκατεστημένη καλωδίωση και δυνατότητα παροχής ρεύματος 60Α επιτρέπουν στους πελάτες να τοποθετήσουν επιπλέον ηλεκτρικό εξοπλισμό χωρίς τον χρόνο, ενώ ένα ενσωματωμένο σύστημα βάσεων μπορεί να υποδεχθεί μια μικρή οθόνη ή έναν φορητό υπολογιστή.