Stellantis: Ξεκινά τη διάθεση, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, γνήσιων, μεταχειρισμένων ανταλλακτικών

Η SUSTAINera, η επιχειρηματική μονάδα της Stellantis που προσφέρει βιώσιμα, ποιοτικά και οικονομικά προσιτά προϊόντα aftersales, ξεκινά νέα ειδικά καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου στο eBay για την πώληση γνήσιων μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, τα οποία προέρχονται απευθείας από το κέντρο αποσυναρμολόγησης οχημάτων στο Circular Economy Hub στο Mirafiori του Τορίνο, από οχήματα που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Τα ανταλλακτικά αφορούν όλες τις μάρκες της Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel κ.ά.), και είναι μέρη αμαξώματος (πόρτες, φανάρια κλπ.), μηχανικά μέρη (κινητήρες), ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη, και εσωτερικά εξαρτήματα.

Όλα τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά είναι γνήσια, πλήρως λειτουργικά και ελεγμένα, προσφέρονται με εγγύηση 1 έτους, συνοδεύονται από πολιτική επιστροφών 14 ημερών σε όλες τις αγορές και κοστίζουν έως και 70% φθηνότερα σε σύγκριση με τα καινούργια ανταλλακτικά.

Τα νέα κανάλια πωλήσεων για τα ανταλλακτικά, θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα B-Parts (www.b-parts.com), όπου τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά από την Mirafiori είναι ήδη διαθέσιμα, συμβάλλοντας στο συνολικό απόθεμα των 12 εκατομμυρίων μεταχειρισμένων ανταλλακτικών στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Stellantis για την Κυκλική Οικονομία — με επίκεντρο την ανακατασκευή, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση — η επέκταση της προσφοράς επαναχρησιμοποίησης από το κέντρο αποσυναρμολόγησης που ανήκει στην Stellantis, παρέχει στους επαγγελματίες επισκευών και στους τελικούς πελάτες ευκολότερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, πλήρως λειτουργικά, γνήσια μεταχειρισμένα ανταλλακτικά από μια μεγάλη γκάμα μαρκών και μοντέλων.

Τα εξαρτήματα που ανακτώνται στο κέντρο αποσυναρμολόγησης οχημάτων Mirafiori τροφοδοτούν πλέον ένα απόθεμα άνω των 20.000 μεταχειρισμένων εξαρτημάτων που είναι διαθέσιμα προς αγορά μέσω των ειδικών καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου μεταχειρισμένων ανταλλακτικών Stellantis SUSTAINera στο eBay, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η επέκταση σε επιπλέον χώρες και η ανάπτυξη νέων αγορών αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της προσφοράς επαναχρησιμοποίησης της SUSTAINera στην Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία διευθύνεται απευθείας από την ομάδα πωλήσεων της Stellantis SUSTAINera σε συνεργασία με τον όμιλο BrandOn, έναν Ευρωπαίο εταίρο που ειδικεύεται σε στρατηγικές ανάπτυξης αγορών και κοινωνικού εμπορίου.