Alfa Romeo: 75 χρόνια μαζί με τους Carabinieri

Δεν είναι εύκολο να βρεις μια μάρκα αυτοκινήτων που να συνδέει το όνομά της τόσο στενά με την αστυνομία, όπως η Alfa Romeo.

Με την ευκαιρία της πιο σύνθετης αλπικής άσκησης των Carabinieri, «Arma 1814 Ski Challenge», στη Selva di Val Gardena, η Alfa Romeo βρέθηκε με μια Giulia Quadrifoglio, κοντά στην εθνική στρατιωτική αστυνομία της Ιταλίας, με την οποία συνεργάζεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκινώντας τους εορτασμούς της 75ης επετείου ενός άρρηκτου δεσμού.

Η συνεργασία μεταξύ της Alfa Romeo και των Carabinieri ξεκίνησε με την πρώτη Alfa Romeo 1900 M «Matta» το 1951. Η Giulia του 1963 έως το 1968, έφερε την κινητή μονάδα ραδιοφώνου «Gazzella», ένα σύμβολο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Έκτοτε, η σύνδεση μεταξύ των Carabinieri και της Alfa Romeo συνεχίστηκε με τις Alfetta, 90, 75, 155, 156 και 159, Giulietta, Giulia, Tonale, και μέχρι την Giulia Quadrifoglio, τώρα, ένα σπορ sedan με ειδικό εξοπλισμό για την ταχεία και ασφαλή μεταφορά οργάνων και αίματος, σε ιατρικές αποστολές.

Κάτω από το καπό της Giulia Quadrifoglio βρυχάται ο ισχυρός κινητήρας 2.9 V6 των 520 ίππων, που ενσαρκώνει ολόκληρη την αθλητική παράδοση της Alfa Romeo, με ίνες άνθρακα να χρησιμοποιούνται στο μπροστινό σήμα, στα καλύμματα καθρεπτών και στα φινιρίσματα της κεντρικής σήραγγας και του ταμπλό. Τέλος, το σύστημα πέδησης από άνθρακα-κεραμικό, εγγυάται την μέγιστη απόδοση πέδησης.