Alfa Romeo: Επεκτείνει την παραγωγή των Giulia και Stelvio έως το 2027

Η Alfa Romeo ανακοίνωσε την επανέναρξη των παραγγελιών για τις Giulia και Stelvio Quadrifoglio στην Ευρώπη από τις αρχές Μαρτίου.

Αυτό σημαίνει ότι επεκτείνει την παραγωγή των τρεχουσών Giulia και Stelvio έως το 2027, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των πολλών για τα δύο εμβληματικά μοντέλα Biscione.

Το Quadrifoglio είναι η πιο αυθεντική έκφραση του σπορ χαρακτήρα της Alfa Romeo και έκανε το ντεμπούτο του το 1923, όταν ο οδηγός Ugo Sivocci κέρδισε τον αγώνα Targa Florio με την Alfa Romeo RL του, στολισμένη με το εν λόγω λογότυπο. Έκτοτε, το έμβλημα χαρακτηρίζει τα μοντέλα υψηλότερων επιδόσεων της μάρκας, κι όχι μόνο εκείνα που αγωνίστηκαν σε αγώνες.

Η δυναμική οδήγησης των δύο αυτοκινήτων είναι αποτέλεσμα της χρήσης εξαιρετικά ελαφρών υλικών όπως αλουμίνιο για τον κινητήρα και ανθρακονήματα για τον άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων, το καπό, την αεροτομή, τα πλαϊνά μαρσπιέ, το ταμπλό και τα πάνελ.

Η ενεργή αεροδυναμική της Giulia διασφαλίζεται επίσης από τον μπροστινό διαχωριστή από ανθρακονήματα, καθώς όταν ενεργοποιείται, ελέγχει τη ροή του αέρα κάτω από το όχημα, για να αυξήσει τη σταθερότητα και την απόδοση. Eπίσης, το σύστημα εξάτμισης Akrapovic παράγει τον αδιαμφισβήτητο ήχο του σε βαθύ ηχόχρωμα.

Κάτω από το καπό και των δύο μοντέλων βρυχάται ο ισχυρός κινητήρας 2.9 V6 των 520 ίππων, που συνδυάζεται με το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και της πρόσφυσης του αυτοκινήτου βελτιστοποιώντας τη μεταφορά ροπής και αυξάνοντας τη σταθερότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα στις στροφές. Στην Giulia, ο ισχυρός V6 διατίθεται με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) ή με τετρακίνηση Q4 στη Stelvio.

Στα χαρακτηριστικά των δύο μοντέλων Quadrifoglio ανήκουν οι ελαφριές γυαλισμένες ζάντες 5 οπών – 19 ιντσών για τη Giulia, 21 ιντσών για την Stelvio – με εξαιρετικά σπορ ανοδιωμένες γκρι δαγκάνες φρένων και πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα για το sedan υψηλών επιδόσεων. Στο εσωτερικό θα βρούμε σπορ καθίσματα «Racing Sparco» από δέρμα και Alcantara με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα.