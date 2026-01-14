Alfa Romeo: Giulia Quadrifoglio Luna Rossa – η πιο ακραία Quadrifoglio που υπήρξε ποτέ

Χωρίς νέο μοντέλο αλλά με μια εντυπωσιακή Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, έχει παρουσία η Alfa Romeo στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Το μοντέλο θα παραχθεί σε μόλις 10 μονάδες, συνδυάζοντας την ιταλική αριστεία, τις ακραίες επιδόσεις και την απόλυτη αποκλειστικότητα, καθώς θα είναι μόνο για 10 πελάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκλειστική ειδική σειρά είναι ο πρώτος καρπός της συνεργασίας μεταξύ της Alfa Romeo και της Luna Rossa, την αιχμή του δόρατος της διεθνούς ιστιοπλοΐας και σύμβολο του ιταλικού σπορτίφ και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Όσον αφορά την αεροδυναμική, το νέο κιτ χαμηλής οπισθέλκουσας από ανθρακονήματα – που αποτελείται από εξαρτήματα στον μπροστινό προφυλακτήρα, ένα ζευγάρι προφίλ στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ειδικές πλαϊνές ποδιές και την εντυπωσιακή πίσω αεροτομή – παράγει έως και πέντε φορές περισσότερη κάθετη δύναμη από την έκδοση παραγωγής, εξασφαλίζοντας εξαιρετική σταθερότητα σε όλες τις ταχύτητες. Με ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, φτάνει σε μέγιστη κάθετη δύναμη 140 κιλών με πολύ υψηλές τιμές αεροδυναμικής απόδοσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από το καπό πάλλεται ο εμβληματικός κινητήρας twin-turbo 2.9 V6 ισχύος 520 ίππων, που συνδυάζεται με μηχανικό, μπλοκέ διαφορικό.

Η διχρωμία – καπό, οροφή και πίσω μέρος σε μαύρο σε συνδυασμό με γκρι – ενισχύει τις σμιλεμένες γραμμές του μοντέλου, χαρίζοντάς του μια άνευ προηγουμένου σπορ κομψότητα. Για πρώτη φορά, τα θρυλικά λογότυπα της Alfa Romeo έρχονται σε κόκκινο χρώμα, σύμβολο πάθους και ανταγωνιστικού πνεύματος.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν τα καθίσματα Sparco και το ταμπλό που είναι διακοσμημένο με πρωτότυπο υλικό από τα πανιά Luna Rossa.