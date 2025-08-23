Alfa Romeo: Η 33 Stradale των 33 μονάδων μάγεψε την Αμερική

Η αναγέννηση ενός εμβληματικού αυτοκινήτου της Alfa Romeo, η 33 Stradale, πρωταγωνιστεί σε μια εβδομάδα σχεδιασμού, πάθους και επιδόσεων σε όλη τη χερσόνησο του Monterey.

Στην Εβδομάδα Αυτοκινήτου του Monterey 2025, οι λάτρεις των αυτοκινήτων είδαν την 33 Stradale των μόλις 33 μονάδων παραγωγής, εμπνευσμένη από την αρχική Tipo 33 Stradale του 1967, ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Η σύγχρονη 33 είναι ένα χειροποίητο αριστούργημα που συνδυάζει άψογα την κληρονομιά με την πρωτοποριακή καινοτομία. Διαθέσιμη με έναν κινητήρα V6 3.0lt με διπλό τούρμπο που αποδίδει 630 ίππους, η 33 Stradale προσφέρει επιτάχυνση κάτω από 3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα 320 χλμ./ώρα.

Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι στην Carrozzeria Touring Superleggera στην Ιταλία, κάθε 33 Stradale είναι μια εξατομικευμένη δημιουργία προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές του πελάτη, με σχεδιαστική συμβολή από το Centro Stile της Alfa Romeo και μηχανική τεχνογνωσία που προέρχεται από τη Formula 1.

Η 33 Stradale διαθέτει μονοκόκ από ανθρακονήματα, ενεργή ανάρτηση και δίεδρες πόρτες, μαζί με ένα μινιμαλιστικό, αναλογικά εμπνευσμένο κόκπιτ που τιμά την καθαρότητα της οδήγησης.