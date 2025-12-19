Alfa Romeo Junior 1.2 145PS Ibrida – Δοκιμή: Προσιτή και ξεχωριστή!

Η Alfa Romeo Junior είναι το μικρότερο SUV της γκάμας της ιταλικής φίρμας, αλλά με όλα τα προσόντα για να σταθεί ανταγωνιστικά στην απαιτητική κατηγορία B-SUV.



Αρκετοί, στην ανακοίνωση της έλευσής της, έσπευσαν να αναρωτηθούν-αμφισβητήσουν πόσο Alfa Romeo είναι η Junior. Αυτό, όμως, είναι περισσότερο ένα γενικό ερώτημα που σκέφτονται κυρίως οι ρομαντικοί λάτρεις της αυτοκίνησης άλλης εποχής για πολλά από τα νέα μοντέλα αγαπημένων τους μαρκών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η αγορά αποδεικνύει ότι τα SUV είναι αυτά που σημειώνουν την εμπορική επιτυχία που κάθε εταιρεία επιθυμεί και χρειάζεται και με αυτό, για την ώρα, πορεύονται.

Έτσι, μετά τις Stelvio και Tonale, οι άνθρωποι της Alfa Romeo επέλεξαν την Junior για να μπουν στη δημοφιλή κατηγορία των compact SUV αυτή τη φορά. Και καλά έκαναν!

Το elegant στοιχείο στην εξωτερική σχεδίαση και η κομψή σιλουέτα της Junior, η οποία διαφέρει από κάθε άλλο SUV στο δρόμο, καθώς και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως η τριγωνική μάσκα με το τεράστιο ανάγλυφο έμβλημα της Alfa Romeo, επιβεβαιώνουν την υπογραφή του Centro Stile.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλλίγραμμο SUV μήκους 4.173 χλστ. (πλάτος 1.781 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ.) διαθέτει δυναμικές γραμμές, ενώ τα εμπρός και πίσω LED φωτιστικά σώματα και το εντυπωσιακό πίσω μέρος, το οποίο αναγράφει ένα καλλιγραφικό alfa romeo, βάζουν τη δική τους πινελιά στην Junior για τον τίτλο της καλλονής του B-SUV segment. Το λογότυπο Junior, δε θα το βρείτε κάπου γραμμένο…

Ο… εσωτερικός κόσμος της Junior

Αντίστοιχα, μόλις μπεις στο εσωτερικό της Junior αμέσως καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζεσαι να οδηγήσεις μία Alfa Romeo. Το οδηγοκεντρικό ταμπλό και τα κυκλικά όργανα στον Cannocchiale πίνακα οργάνων είναι το σήμα κατατεθέν, ενώ λεπτομέρειες όπως το φωτιζόμενο σήμα της Alfa Romeo στους αεραγωγούς, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον κρυφό φωτισμό στα υπόλοιπα σημεία αποτυπώνουν το γούστο της φίρμας.

Ωστόσο, ενώ το χέρι μας πήγε μεμιάς στο τιμόνι για το start/stop κουμπί εκκίνησης ως είθισται, δεν το βρήκαμε. Και αυτό γιατί στην Junior βρίσκεται στη βάση της κεντρικής κονσόλας, όπου εκεί είναι τοποθετημένος και ο διακόπτης dna για τα drive modes (dynamic, natural και advanced efficiency), το κιβώτιο και το ηλεκτρικό χειρόφρενο, θυμίζοντας τα ξαδερφάκια του Ομίλου.

Το digital στοιχείο δίνει το «παρών», χωρίς να είναι το κυρίαρχο κομμάτι, με τις δυο ψηφιακές οθόνες να κοσμούν το ταμπλό. Η μία οθόνη έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών και η δεύτερη των 10,1 ιντσών φιλοξενεί το infotainment. Αμφότερες είναι ευκρινείς και ξεκούραστες στο μάτι. Το σύστημα πολυμέσων, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να το συνηθίσεις και να ανακαλύψεις ό,τι έχει να προσφέρει.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες Alfa Connect προσφέρουν προηγμένη συνδεσιμότητα, με φωνητική βοηθό που λειτουργεί με το ChatGPT Generative AI για ευκολία, παρ’ όλ’ αυτά, στις μέρες της δοκιμής μας δεν αισθανθήκαμε την ανάγκη να το χρησιμοποιήσουμε καθημερινά.

Ένα μεγάλο συν, η παρουσία φυσικών διακοπτών για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών, γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια, αφού δε χρειάζεται να τα ψάχνουμε μέσω της οθόνης αφής και να αποσπάται η προσοχή μας.

Τα υλικά στο ταμπλό, αν και σκληρά, είναι ποιοτικά και δείχνουν ανθεκτικά στο χρόνο. Οι θήκες για τα μικροαντικείμενα είναι μεγάλες και βολικές. Στην κεντρική κονσόλα, η βαθιά θήκη-θέση (τρεις θέσεις για την ακρίβεια) για τα ποτήρια είναι από τις πιο πρακτικές και εργονομικές που έχουμε συναντήσει.

Χωροταξικά, η φινετσάτη σχεδίαση δεν έχει θυσιάσει την ευρυχωρία. Οδηγός και συνοδηγός νιώθουν άνετα στις μπροστινές θέσεις, ενώ ακόμα δύο ενήλικες επιβάτες μεταφέρονται με άνεση στις πίσω θέσεις. Όσον αφορά τις αποσκευές τους σε ταξίδι, μπορούν να πάρουν μαζί ό,τι θέλουν χωρίς δεύτερες σκέψεις, χάρη στα 415 λίτρα της χωρητικότητας του πορτ-μπαγκάζ, ένα πολύ καλό νούμερο για την κατηγορία, ενώ με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων φτάνει έως 1.280 λίτρα.

Κάτω από το καπό

Η Alfa Romeo Junior 1.2 MHEV εφοδιάζεται με έναν τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα που δουλεύει στον κύκλο Miller απόδοσης 136 ίππων και 230 Nm ροπής από τις 1.500 σ.α.λ., τον οποίο έχουμε συναντήσει και σε άλλα μοντέλα του Ομίλου. Ο 1.200άρης PureTech κινητήρας συνεργάζεται με έναν 48V ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 ίππων), ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο eDCT διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων, με μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 0,89 kWh. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς της Ibrida φτάνει τους 145 ίππους.

Στην πράξη, το προηγμένο υβριδικό σύστημα βοηθά στο χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης, καθώς και στην παρουσία ροπής από χαμηλές στροφές, κάτι που εκτιμάται πολύ σε συνθήκες κίνησης στο αστικό περιβάλλον ή σε μία προσπέραση. Από στάση, η Junior Ibrida των 1.305 κιλών φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,9 δλ. και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 206 χλμ./ώρα.

Στο δρόμο

Κατ’ αρχάς, η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή, ψηλή, αλλά χωρίς να… νομίζεις ότι οδηγείς τριαξονικό και τα καθίσματα αγκαλιάζουν το σώμα, προσφέροντας καλή στήριξη.

Μέσα στην πόλη, η συνύπαρξη με την Junior αναμφισβήτητα μας αναβαθμίζει το image, αλλά στην ουσία βελτιώνει την καθημερινότητά μας με τις άνετες και οικονομικές μετακινήσεις. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει να κινείται το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, δηλαδή στην εκκίνηση ή μέχρι 30 χλμ./ώρα, αλλά και στους ελιγμούς της διαδικασίας παρκαρίσματος.

Κινηθήκαμε κυρίως στο πρόγραμμα Advanced Efficiency για μέγιστη οικονομία. Η μέση κατανάλωση που έδειξε το trip computer δεν ξεπέρασε τα 7 λτ./100 χλμ., χωρίς να κοπιάσουμε ιδιαίτερα. Η Junior Ιbrida δεν έδειξε να προβληματίζεται περνώντας από κακοτεχνίες του οδοστρώματος και εγκάρσιες ανωμαλίες, εκτός εάν πρόκειται για έντονες, όπου εκεί, νιώθεις τον πίσω ημιάκαμπτο άξονα να… διαμαρτύρεται ελαφρώς.

Στον αυτοκινητόδρομο, παρά τα μόλις 1.199 κ.εκ. του τρικύλινδρου κινητήρα, η Junior ταξιδεύει εντυπωσιακά καλά. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή, η ηχομόνωση δεν επιτρέπει έντονους θορύβους να εισχωρούν στην καμπίνα, παρά μόνο του κινητήρα όταν πιέζεται, π.χ., σε προσπέραση. Ευθύβολη και σταθερή, η Ibrida απολαμβάνει μαζί μας το ταξίδι και η κατανάλωση, οδηγώντας σταθερά και μέσα στα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, σταθεροποιήθηκε στα 6,5 λτ./100 χλμ.

Στον επαρχιακό δρόμο, η Alfa Romeo Junior Ibrida γνωρίζει τι πρέπει να κάνει τόσο στον ήρεμο όσο και στο σβέλτο ρυθμό, όπου εκεί επιλέγουμε το Sport mode, κατά το οποίο αλλάζει η χαρτογράφηση του κινητήρα και το τιμόνι γίνεται πιο σφιχτό. Η ανάρτηση ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ τα πιο σφιχτά αμορτισέρ περιορίζουν τις κλίσεις του αμαξώματος.

Με την Junior νιώθεις αυτοπεποίθηση και δεν αργείς να καταλάβεις ότι έχεις αρκετή πρόσφυση… διαθέσιμη, αλλά και φιλικές αντιδράσεις από το ιταλικό συμπαγές SUV. Το σύστημα διεύθυνσης κατευθύνει με ακρίβεια, όπου του υποδείξει ο οδηγός, παρέχοντάς του ταυτόχρονα πληροφόρηση. Το μπροστινό σύστημα συμμετέχει με ανάλογη διάθεση και κάποιες φορές θα ήθελες λίγη ακόμα δύναμη. Βέβαια, το 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη είναι άμεσο στις αλλαγές σχέσεων και ταυτόχρονα βγάζει με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη στο δρόμο.

Τα 19 εκ. απόστασης της Ibrida από το έδαφος επιτρέπουν την οδήγηση και σε ήπιους χωματόδρομους και σίγουρα να παραμένει η πανέμορφη μάσκα αγρατζούνιστη στους γεμάτο παγίδες δρόμους.

Λοιπόν;

Η Alfa Romeo Junior Ibrida δεν ομορφαίνει μόνο τους δρόμους με την παρουσία της, αλλά και την καθημερινότητά μας με το αποδοτικό υβριδικό σύστημα, την άνεση, την τεχνολογία, τη σπορτίφ χροιά και τη συνολική ποιότητα που προσφέρει, συνοδευόμενη από όλα τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.

Η Junior είναι μία σύγχρονη Alfa Romeo της εποχής που διανύουμε. Ιταλικό DNA με κύτταρα «ενσωματωμένα» από την οικογένεια Stellantis, στην οποία ανήκει και η Alfa Romeo, τα οποία έχει αξιοποιήσει, ώστε να στέκεται ανταγωνιστικά ως ένα ολοκληρωμένο compact SUV στην απαιτητική και ταυτόχρονα εμπορική κατηγορία των B-SUV.

Η τιμή της Alfa Romeo Junior Ibrida ξεκινάει από 28.900 ευρώ λόγω προωθητικής ενέργειας και προσφέρονται 4 χρόνια εγγύηση από την εταιρεία ή 60.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο).