Ποιο μεταχειρισμένο Hyundai είναι απροβλημάτιστο και περιζήτητο;

Η Hyundai είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μάρκες στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Τα σημαντικά βήματα εξέλιξης σε κάθε τομέα που πραγματοποίησε η μάρκα σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής είναι οι κύριοι λόγοι για να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελλήνων, ακόμα και στην αγορά των μεταχειρισμένων.



Η φίρμα από τη Ν. Κορέα διαθέτει στο στόλο της σύγχρονα σχεδιαστικά, ποιοτικά, πρακτικά, αποδοτικά και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα που κλείνουν το μάτι σε πολλά ευρωπαϊκά, ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε ανταγωνιστικές τιμές.



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Επιλέξαμε να σας προτείνουμε τον εκπρόσωπο της δημοφιλούς κατηγορίας supermini, το οποίο διακρίνεται για την ποιότητα κατασκευής του, τη λειτουργικότητα και την πρακτικότητα, ενώ εξοπλίζεται με μία μεγάλη γκάμα από αποδοτικούς κινητήρες που εξασφαλίζουν οικονομία καυσίμου.



Ο λόγος για το Hyundai i20, ένα μοντέλο με συμπαγείς διαστάσεις, αλλά αρκετά πιο ευρύχωρο συγκριτικά με το i10, το οποίο σχεδιάστηκε για την πόλη, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτή.



Το i20 είναι ανάμεσα στα πιο αγαπημένα μοντέλα του B-segment επειδή συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της μάρκας σε λογική τιμή.



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Σήμερα, το κορεατικό supermini βρίσκεται στην τέταρτη γενιά του, ενώ το πρώτο λανσάρισμα πραγματοποιήθηκε το 2008.



Το i20 ξεχωρίζει για τη στιβαρή κατασκευή, την ευελιξία και την πρακτικότητα, ενώ προσφέρει από τους μεγαλύτερους χώρους στην κατηγορία του.

Hyundai i20 2015

Προτείνουμε τη δεύτερη γενιά του Hyundai i20 (2014-2020), η οποία αποτελεί μία συμφέρουσα οικονομικά επιλογή, έχει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την πρώτη γενιά, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και είναι ένα ασφαλές και άνετο αυτοκίνητο.

Hyundai i20 2019

Επίσης, το κόστος χρήσης και συντήρησης του i20 είναι χαμηλό, κάτι που το κάνει ακόμη πιο ελκυστική επιλογή.



Υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορείτε να βρείτε σε διάφορες τιμές ανάλογα με το budget που θέλετε να διαθέσετε. Το i20 έχει αποδειχθεί ανθεκτικό στο χρόνο και αυτό φαίνεται και στο εσωτερικό του, το οποίο είναι ποιοτικό, χωρίς σημάδια φθοράς ακόμα για τα πρώτα μοντέλα της γενιάς.

Hyundai i20 2015

Σε γενικές γραμμές, η καμπίνα του Hyundai i20 είναι αρκετά ευρύχωρη, δε συναντάμε εργονομικά ατοπήματα, ενώ η πρακτικότητα έχει τον πρώτο λόγο με θήκες για διάφορα μικροαντικείμενα, αλλά και κλιματιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού. Η Hyundai έχει επιλέξει σκληρά πλαστικά στο ταμπλό και στις πόρτες, ανθεκτικά και με σωστή χρήση δε δείχνουν πρόωρα σημάδια φθοράς. Επίσης, έχουν πολύ καλή συναρμογή.

Το εσωτερικό του i20 του 2015.

Η καμπίνα του i20 του 2019.

Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός ταξιδεύουν άνετα, ενώ οι πίσω επιβάτες έχουν χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 326 λίτρα.

Ο όγκος του αποθηκευτικού χώρου φτάνει τα 326 λίτρα.

Γενικά, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα σε μηχανικά μέρη ή στους κινητήρες. Ένα ζήτημα που είχε παρατηρηθεί αφορούσε το συμπλέκτη στα πρώτα i20 της δεύτερης γενιάς και πιο συγκεκριμένα στο ρουλεμάν. Επίσης, έχουν υπάρξει αναφορές από ιδιοκτήτες για πρόωρη φθορά στους δίσκους των πίσω φρένων και σε κάποιες περιπτώσεις έναν ελαφρύ θόρυβο στο σύστημα διεύθυνσης, κάτι που απαιτεί από την πλευρά σας πολύ καλό έλεγχο και οδήγηση του αυτοκινήτου.

Κινητήρες

Στη δεύτερη γενιά συναντάμε κινητήρες που καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες και προτιμήσεις, εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι: οι βενζινοκινητήρες 1.25 λίτρων με 75 ή 84 ίππους και 1.4 λίτρων με 100 ίππους, ενώ από το 2016 προστέθηκαν turbo 1000άρηδες κινητήρες με 100 ίππους και με 120 και ήπια υβριδική τεχνολογία και οι κινητήρες πετρελαίου: τρικύλινδρος 1.1 λίτρων με 75 ίππους και τετρακύλινδρος 1.4 λίτρων με 90 ίππους.

Τιμές

Η τιμή του Hyundai i20 της δεύτερης γενιάς ξεκινάει από 5.000 ευρώ και φτάνει λίγο κάτω από 15.000 ευρώ από το facelift και μετά. Ο μέσος όρος τιμής είναι περίπου τα 10.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή ενός μεταχειρισμένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η προσφορά και η ζήτηση, το έτος κατασκευής, η έκδοση και ο εξοπλισμός, ο κινητήρας, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η συνολική κατάσταση του αυτοκινήτου και αν είναι «ατρακάριστο», ακόμη και το πόσο σύντομα θέλει ο πωλητής να το δώσει εάν πρόκειται για ιδιώτη.



Επίσης, οι υψηλές τιμές δε σημαίνουν και καλύτερο αυτοκίνητο. Ο μέσος όρος είναι συνήθως και ο αντιπροσωπευτικός.



Τέλος, το supermini από την Κορέα διατηρεί τη μεταπωλητική του αξία, ένα στοιχείο που μπορεί να προσθέσει ακόμη ένα τικ στην τελική σας απόφαση.

Hyundai i20 2015

Μας είπαν…

Ιδιοκτήτης Hyundai i20 με βενζινοκινητήρα 1.4 λίτρων απόδοσης 100 ίππων και με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο, είπε στο newsit.gr: «Αγόρασα το i20 καινούριο το 2015 και έχω κάνει 131.000 χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Το έχω πλέον ως δεύτερο αυτοκίνητο για κάθε μέρα, διότι είναι οικονομικό και εύκολο στη μετακίνηση. Δε μου έχει παρουσιάσει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε σε κινητήρα ούτε στα μηχανικά μέρη, αλλά κι εγώ είμαι τυπικός στα σέρβις και πάντα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Το μόνο που θα μπορούσα να πω, είναι τον τελευταίο καιρό όταν πέφτω σε λακκούβες κάποιες φορές σαν να ακούω ένα μικρό τρίξιμο από τα πλαστικά στο ταμπλό, αλλά δεν ξέρω μήπως φταίω κι εγώ που είμαι άτσαλος στην οδήγηση και πέφτω σε όποια λακκούβα βρω. Μπορεί πλέον να μην το χρησιμοποιώ σε ταξίδια, αλλά παλαιότερα έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με αυτό. Με λίγα λόγια, είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Hyundai i20 2015

Συμπέρασμα

Η δεύτερη γενιά του Hyundai i20 (2014-2020) είναι μία από τις πιο σίγουρες επιλογές που μπορεί να κάνει κανείς, εάν θέλει μεταχειρισμένο για πόλη και ταξίδια, με χαμηλό κόστος. Φυσικά, όσο αξιόπιστα και αν έχουν αποδειχθεί, από την πλευρά σας απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος, διότι εξαιρέσεις υπάρχουν πάντα και παίζει ρόλο και η χρήση από τον προηγούμενο ή τους προηγούμενους ιδιοκτήτες.



Το i20 συνδυάζει όσα χρειάζεται κάποιος για να καλύψει τις απαιτήσεις τις καθημερινότητάς του, ενώ όποια έκδοση κινητήρα κι αν επιλέξει κάποιος έχει χαμηλή κατανάλωση, ειδικά εάν πρόκειται για diesel.



Υπάρχει αρκετά μεγάλη προσφορά στην αγορά, οπότε έχετε πολλές επιλογές σε διάφορες τιμές, ενώ η απόκτησή του μπορεί να θεωρηθεί και ως επένδυση σε ένα αξιόπιστο όχημα που διατηρεί την αξία του και προσφέρει χαμηλά κόστη συντήρησης. Ακόμη ένα θετικό στοιχείο για την αγορά του i20 είναι η ευρεία διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι προσιτές τιμές στα σέρβις.



Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που έχετε επιλέξει πιο πρόσφατο μοντέλο, τσεκάρετε εάν υπάρχει ακόμα εγγύηση από την εταιρεία.

To Hyundai i20 του 2019 στην έκδοση Active έχει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικά πλαστικά στα φτερά και στους προφυλακτήρες, μπάρες οροφής και πλούσιο εξοπλισμό.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.



Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.



Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.



Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.



Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.



Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.