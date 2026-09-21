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Τρία συστήματα του Lepas L8 PHEV για μια δυναμική εμπειρία οδήγησης

Κορυφαία τεχνολογία που δημιουργούν μια «Elegant Driving» αίσθηση
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LEPAS L8 PHEV
Δημήτρης Μπαλής
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Τα μοντέλα της LEPAS, της premium μάρκας του κινεζικού ομίλου Chery, θα τα γνωρίσω από κοντά στην Αθήνα.

Ωστόσο, έρχονται συνεχώς πληροφορίες πριν την πρώτη γνωριμία.

Όπως, για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα που ενισχύουν την ασφάλεια, στο μοντέλο Lepas L8 PHEV.

Ένα εξ αυτών, ο προσαρμοζόμενος έλεγχος της ταχύτητας (ACC), παρακολουθεί ενεργά το προπορευόμενο όχημα, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση ασφαλείας, πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε απρόοπτο. Σε συνδυασμό και με το σύστημα διατήρησης λωρίδας, επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση της κίνησης σε όλο το εύρος ταχυτήτων.

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Ένα ακόμα παράδειγμα, είναι το αυτόματο «stop-and-go» που εξυπηρετεί στην πόλη, καθώς ο οδηγός δε χρειάζεται καν να αγγίζει το γκάζι και το φρένο.

Επιπρόσθετα, το κορυφαίο σύστημα πανοραμικής απεικόνισης HD 540 μοιρών, με εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο, έχοντας υπερευρυγώνιες κάμερες στο εμπρός και πίσω μέρος, στα πλάγια, ακόμη και κάτω από το αυτοκίνητο, το σύστημα, προσφέρει πανοραμική θέαση 360 μοιρών, και επιπλέον 180 μοιρών του κάτω μέρους.

Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εμπειρία του οδηγού, αναδεικνύοντας τα συστήματα πολύτιμο συνεργάτη του οδηγού.

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