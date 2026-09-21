Τρία συστήματα του Lepas L8 PHEV για μια δυναμική εμπειρία οδήγησης

Τα μοντέλα της LEPAS, της premium μάρκας του κινεζικού ομίλου Chery, θα τα γνωρίσω από κοντά στην Αθήνα.

Ωστόσο, έρχονται συνεχώς πληροφορίες πριν την πρώτη γνωριμία.

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Όπως, για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα που ενισχύουν την ασφάλεια, στο μοντέλο Lepas L8 PHEV.

Ένα εξ αυτών, ο προσαρμοζόμενος έλεγχος της ταχύτητας (ACC), παρακολουθεί ενεργά το προπορευόμενο όχημα, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση ασφαλείας, πάντα σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε απρόοπτο. Σε συνδυασμό και με το σύστημα διατήρησης λωρίδας, επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση της κίνησης σε όλο το εύρος ταχυτήτων.