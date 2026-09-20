Ιστορική, πρώτη νίκη του Pedro Acosta με ΚΤΜ στο Grand Prix του MotoGP στην Αυστρία

Η 20ή Σεπτεμβρίου θα μείνει ως ημέρα βαθιά χαραγμένη στη μνήμη του 22χρονου Ισπανού Πέδρο Ακόστα, ο οποίος πέτυχε την πρώτη του νίκη στην κορυφαία κατηγορία του MotoGP.

Ο αναβάτης της εργοστασιακής ΚΤΜ, ενώ χθες είχε πτώση 3 γύρους πριν το φινάλε του Sprint, κι ενώ ήταν πρώτος με άνεση και πήγαινε για νίκη, σήμερα δεν έκανε το λάθος.

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Ξεκινώντας από την 3η θέση στην εκκίνηση, περίμενε 3 γύρους για να περάσει τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, που ξεκίνησε 2ος, ενώ στον 9ο γύρο πέρασε και τον Χόρχε Μαρτίν, που είχε την pole position με την εργοστασιακή Aprilia, για να τερματίσει πρώτος μετά από 28 γύρους αγώνα Grand Prix.

Πρώτη νίκη, λοιπόν, για τον Ακόστα, έπειτα από 15 βάθρα για τον ίδιο, και πρώτη νίκη της ΚΤΜ, και μάλιστα μέσα στην πατρίδα της, έπειτα από το 2022!

Για τον Μαρτίν που κέρδισε χθες έπειτα από την πτώση του Ακόστα, η 2η θέση δεν είναι καταστροφή, καθώς ξαναπέρασε μπροστά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος που εξελίσσεται με απίστευτο ενδιαφέρον, έχοντας ουσιαστικά τρεις διεκδικητές για τον τίτλο, αλλά βλέπουμε και τον Ακόστα να βρίσκεται στο χορό.

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Ο Μπετσέκι συμβιβάστηκε στην 3η θέση του Grand Prix, και μείωσε ελαφρώς τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος τερμάτισε στην 5η θέση, μη έχοντας τη δυναμική για ψηλότερα.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse, ενώ στην 6η θέση ήταν ο δεύτερος εργοστασιακός οδηγός της ΚΤΜ, ο Μπραντ Μπίντερ.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati Gresini τερμάτισε 7ος, ενώ είχε πτώση ο ομόσταβλός του Αλεξ Μάρκεθ.

Μετά από πολύ καιρό ένας καλός τερματισμός, στην 8η θέση, για τον δύο φορές πρωταθλητή Φραντσέσκο Μπανιάια με εργοστασιακή Ducati, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46 και ο Ζοάν Ζαρκό με Honda LCR.

Από τους 22 αναβάτες τερμάτισαν οι 21 με την πτώση του Αλεξ Μάρκεθ.

Επόμενος, 16ος αγώνας στην Ιαπωνία, 3 και 4 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία οδηγών: Μαρτίν 306, Μαρκ Μάρκεθ 294, Μπετσέκι 264, Ακόστα 234, Ντι Τζιαναντόνιο 230.

Βαθμολογία ομάδων: Aprilia 570, Ducati 450, Trackhouse Aprilia 425, KTM 328, VR46 Ducati 286, Gresini Ducati 282, Honda 134, Tech 3 KTM 112, LCR Honda 110, Yamaha 85, Pramac Yamaha 46.