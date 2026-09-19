Ο Jorge Martin με Aprilia στην pole position του MotoGP στην Αυστρία

Αμιγώς ισπανική υπόθεση είναι η πρώτη τριάδα της εκκίνησης τόσο στο σημερινό Sprint, όσο και στο αυριανό Grand Prix του MotoGP στην Αυστρία.

Στον 15ο αγώνα της χρονιάς που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την έκβαση του πρωταθλήματος, με τρεις τουλάχιστον ισχυρούς μνηστήρες για τον τίτλο (Χόρχε Μαρτίν, Μαρκ Μάρκεθ, Μάρκο Μπετσέκι), ο πρωταθλητής του 2024, Χόρχε Μαρτίν, με την εργοστασιακή Aprilia έκανε τον καλύτερο χρόνο στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, με αποτέλεσμα να ξεκινά από την pole position ο δεύτερος της βαθμολογίας.

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Ο Μαρκ Μάρκεθ, 9 φορές πρωταθλητής, που έχει ίδιους βαθμούς με τον Μαρτίν (274), και τυπικά είναι πρώτος με περισσότερες νίκες, θα ξεκινήσει δεύτερος με την εργοστασιακή Ducati, ενώ τρίτος θα είναι ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ, η οποία στην πατρίδα της θα επιδιώξει τη νίκη.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί ο Μάρκο Μπετσέκι με την άλλη εργοστασιακή Aprilia, και θέλει να ανακάμψει μετά την πτώση του στο προηγούμενο Grand Prix και την απώλεια βαθμών. Στην 5η θέση ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse, και στην 6η ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini.

Ευχάριστη έκπληξη η 7η θέση του Φραντσέσκο Μπανιάια, δύο φορές πρωταθλητή με την άλλη εργοστασιακή Ducati. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο έφερε τη Ducati της VR46 στην 8η θέση, και ο Φάμπιο Κουαρταράρο την εργοστασιακή Yamaha στην 9η.

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Τη 12α συμπληρώνουν οι Ζοάν Ζαρκό με εργοστασιακή Honda, Μπραντ Μπίντερ με εργοστασιακή ΚΤΜ, και ο Φερμίν Αλντεγκέρ με Ducati Gresini.

Το Sprint θα αρχίσει σήμερα στις 4 το απόγευμα, ενώ το Grand Prix αύριο Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.