Η αναβαθμισμένη, ολοκληρωμένη γκάμα του Audi A3

Με εκδόσεις για όλες τις απαιτήσεις παρουσιάζει η Audi το αναβαθμισμένο Α3. Sportback, Sedan ή allstreet, με κινητήρες βενζίνης, diesel, plug-in hybrid, και ισχυρές εκδόσεις S3 και RS 3, το A3 είναι διαθέσιμο στα καταστήματα της γερμανικής μάρκας με τα τέσσερα δακτυλίδια. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η μεγάλη αλλαγή παρατηρείται στην καμπίνα, με νέο κόκπιτ, που περιλαμβάνει κυρτή πανοραμική οθόνη, με ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi virtual cockpit 11,9 ιντσών, και οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών.

Στο ταμπλό, η διακοσμητική επένδυση είναι πλέον φαρδύτερη και σχηματίζει μια συνεχή οριζόντια γραμμή, από τον πίνακα οργάνων έως την πόρτα του συνοδηγού, ενώ προσφέρονται τέσσερις επιλογές υλικών: ανθρακονήματα, μικροΐνες Dinamica και δύο υφασμάτινες επενδύσεις. Στη γνωστή «Impressum black» προστίθεται πλέον η νέα «Light crepe». Νέα και η κεντρική κονσόλα, με τη θέση για το smartphone προσανατολισμένη προς τον οδηγό, και προσφέρει ασύρματη φόρτιση ισχύος 25 W. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στα τιμόνια –δύο ή τριών ακτίνων- υπάρχει φυσική ροδέλα κύλισης, ενσωματωμένη στα χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών. Ένας άλλος τομέας αναβάθμισης, είναι τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Κεντρικό ρόλο έχει το adaptive cruise assist plus, το οποίο συνδυάζει το προσαρμοζόμενο cruise control με ενεργή καθοδήγηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, σε ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα.

Audi A3 Sportback e-hybrid

Επίσης, για τη στάθμευση, τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες περιμετρικής θέασης προσφέρουν εικόνα 360 μοιρών του άμεσου περιβάλλοντος του οχήματος, διευκολύνοντας τους ελιγμούς. Παράλληλα, το σύστημα park assist plus χρησιμοποιεί τις κάμερες για να αναγνωρίζουν τη διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης, επιτρέποντας στο όχημα να εισέρχεται και να εξέρχεται αυτόματα. Το A3 αναλαμβάνει το τιμόνι, την επιτάχυνση, την πέδηση και τις αλλαγές σχέσεων. Ο οδηγός ενεργοποιεί τη λειτουργία από την οθόνη MMI touch και το όχημα εκτελεί τον ελιγμό. Μια ακόμη νέα λειτουργία είναι η απομνημόνευση ελιγμών στάθμευσης, trained parking.

Audi A3 Sportback

Εξάλλου, το Audi connect προσφέρει ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, από τη θέση στάθμευσης, έως αν κάποια πόρτα ή κάποιο παράθυρο ανοιχτό. Η δε εφαρμογή myAudi προσφέρει πλήρη εικόνα για τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη στάθμη καυσίμου, την υπολειπόμενη αυτονομία και τα διαστήματα συντήρησης. Επιτρέπει επίσης τον απομακρυσμένο χειρισμό της βοηθητικής θέρμανσης, καθώς και το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του οχήματος. Η οικογένεια A3 περιλαμβάνει το Sportback, το Sport Sedan, το A3 allstreet (crossover, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά τρία εκατοστά σε σύγκριση με το Sportback, ψηλότερη θέση οδήγησης και χαρακτηριστική εμφάνιση με αναφορές στα εκτός δρόμου μοντέλα), με κινητήρες βενζίνης και diesel σε εκδόσεις ισχύος 116 hp και 150 hp.

Audi A3 allstreet e-hybrid

Το plug-in υβριδικό A3 e-hybrid αποδίδει συνδυαστικά 204 hp (150 kW) και 272 hp (200 kW), με ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως τα 142 χιλιόμετρα. Ως προς τα Audi S3 και RS 3, διαθέτουν τετρακίνηση quattro και torque splitter, που επιτρέπει την πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής ανάμεσα στους πίσω τροχούς.

Audi S3 Sportback

Το Audi S3 εξοπλίζεται με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα ισχύος 333 hp, ενώ το Audi RS 3 διαθέτει τον πεντακύλινδρο 2.5 TFSI, με απόδοση 400 hp. Η εμφάνιση των δύο μοντέλων διαφοροποιείται από τα λοιπά μοντέλα με σπορ πινελιές.

Audi A3 Sedan