Από το 1968 η Opel δουλεύει στην ηλεκτροκίνηση

Η Opel εδώ και σχεδόν 60 χρόνια ερευνά και εξελίσσει ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, έχοντας στο ενεργητικό της πρωτοποριακά πρωτότυπα, παγκόσμια ρεκόρ και μοντέλα που έφεραν την ηλεκτρική κινητικότητα πιο κοντά στην καθημερινή χρήση.

Η ιστορία ξεκινά ήδη από το 1968, όταν το Kadett Stir-LecI υιοθέτησε την αρχή λειτουργίας του «range extender» – μια τεχνολογία που αρκετές δεκαετίες αργότερα θα περνούσε στη μαζική παραγωγή με το Opel Ampera.

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1968 Stir-Lec I

Μόλις τρία χρόνια αργότερα, ο Georg von Opel, εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας Adam Opel, κατέρριψε έξι παγκόσμια ρεκόρ ηλεκτρικών οχημάτων με το Opel Elektro GT. Με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 88 kW (120 hp), το εντυπωσιακό για την εποχή μοντέλο έφτανε τα 188 χλμ./ώρα.

Στη δεκαετία του 1990, το ερευνητικό πρόγραμμα Opel Impuls πήγε την ηλεκτροκίνηση ένα βήμα παραπέρα. Το ImpulsI, βασισμένο στο Kadett E, προσέφερε αυτονομία περίπου 80 χλμ., ενώ η τελική του ταχύτητα έφτανε τα 100 χλμ./ώρα. Ακολούθησε το ImpulsII, το οποίο βασιζόταν στην έκδοση station wagon του Astra, ενώ με το ImpulsIII η Opel πραγματοποίησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα δοκιμών ηλεκτρικών οχημάτων. Ένας στόλος 20 αυτοκινήτων Impuls III δοκιμάστηκε στο γερμανικό νησί Rügen, καθώς και στην περιοχή Aachen/Maastricht/Liege. Το 1995, με το πρωτότυπο Combo Plus, η ηλεκτροκίνηση πέρασε και στα επαγγελματικά οχήματα.

Opel Flextreme, 2007

Το 2007, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, η Opel παρουσίασε το καινοτόμο Flextreme Concept, το οποίο διέθετε το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Voltec με επέκταση αυτονομίας. Το FlextremeGT/EConcept, που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2010, έδειξε πώς η συγκεκριμένη φιλοσοφία κίνησης μπορούσε να ενσωματωθεί και σε ένα μοντέλο της μεσαίας κατηγορίας.

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Το επόμενο μεγάλο ορόσημο ήρθε το 2011 με το Opel Ampera. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με range extender πέρασε πλέον στη μαζική παραγωγή, δημιουργώντας ένα 4-θέσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατάλληλο τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια. Με ηλεκτροκινητήρα 111 kW (150 hp) και μπαταρία 16 kWh, το Ampera μπορούσε να καλύψει ηλεκτρικά από 40 έως 80 χλμ. Όταν η φόρτιση της μπαταρίας έφτανε σε χαμηλό επίπεδο, ένας βενζινοκινητήρας ενεργοποιούσε αυτόματα μια γεννήτρια, επεκτείνοντας την αυτονομία σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ήταν μια ιδέα μπροστά από την εποχή της, για αυτό και το Opel Ampera ανακηρύχθηκε «CaroftheYear2012».

Το 2017 ακολούθησε το Ampera–e, αυτή τη φορά αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία 423 χλμ. και απόδοση 150 kW (204 hp). Οι επιδόσεις του απέδειξαν ήδη από τότε ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορούσε μόνο την οικονομία και τις μηδενικές εκπομπές, αλλά μπορούσε να προσφέρει και πραγματική οδηγική απόλαυση.

Το 2019, το Corsa-e, το μικρό best-seller της Opel, έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρικό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Opel και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 100 kW (136 hp), με μέγιστη ροπή 260 Nm, εξασφάλιζε δυναμική και αθόρυβη κίνηση με μηδενικές εκπομπές, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έφτανε έως και τα 337 χλμ., ενώ παρήγαγε και την αγωνιστική έκδοση Corsa Rally Electric.

Τα Astra Electric, Frontera Electric και Grandland Electric διεύρυναν σταδιακά την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της Opel, η οποία το 2024 έγινε ο πρώτος Γερμανός κατασκευαστής που προσέφερε ολόκληρη την προϊοντική γκάμα – συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Combo, Vivaro και Movano – και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το Grandland Electric AWD, με εντυπωσιακή συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp), αποτελεί αυτή τη στιγμή την κορυφαία πρόταση στην γκάμα επιβατικών μοντέλων της Opel.

Σήμερα, η γκάμα GSE περιλαμβάνει το Opel Mokka GSE με ισχύ 207 kW (281 hp), το αγωνιστικό Mokka GSE Rally, και το Corsa GSE το οποίο αναμένεται σύντομα στην ελληνική αγορά.

Η Opel προσφέρει τα ηλεκτρικά της με ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών: 5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, απόκτηση φορτιστή Wallbox 22kW σε προνομιακή τιμή, καλώδια Mode 2 και Mode 3 στον βασικό εξοπλισμός και υπηρεσίες συνδεσιμότητας Opel Connect One δωρεάν για 10 χρόνια.