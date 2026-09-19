Θριαμβευτής ο Jorge Martin με Aprilia στο Sprint του MotoGP στην Αυστρία

Ήταν ένα εντυπωσιακό sprint για το 15ο αγώνα του φετινού MotoGP που παρακολουθήσαμε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Αυστρία.

Κι αυτό διότι μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 ξαναπέρασε επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ, εργοστασιακό οδηγό της Ducati, ενώ στην τρίτη θέση έμεινε ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia.

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Ο αγώνας των 14 γύρων ξεκίνησε με τον Μαρτίν στην pole position, και κρατήθηκε μπροστά στην πρώτη στροφή παρά την πίεση του Μαρκ, ενώ ασκούσε πίεση και ο Πέτρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ.

Στην δεύτερη στροφή ο Μαρτίν δεν κράτησε τη γραμμή του ακούμπησε με τον Μαρκ έχασε τη φόρα του, ο Μαρκ πέρασε μπροστά αλλά ήρθε με τρομερή δύναμη να περάσει τον Μαρτίν και έπειτα τον Μαρκ, ο Ακόστα, για να πάρει τα ηνία του αγώνα.

Ο Μαρτίν χάνοντας ρυθμό και με δεύτερο λάθος έπεσε στην 8η θέση και από κει και πέρα ξεκίνησε ένα μπαράζ προσπεράσεων, διότι φαινόταν ο Ισπανός ότι είχε και τη δύναμη και την ταχύτητα. Κατάφερε να περνά έναν έναν τους αντιπάλους του, τον Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, τον Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse, τον Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati Gresini και έφτασε να βρίσκεται στην τέταρτη θέση πίσω από τον ομόσταυλό του Μπετσέκι.

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Μπόρεσε να τον περάσει με δύσκολη προσπάθεια, και, πλέον, είχε μπροστά του να κυνηγήσει τόσο τον Μαρκ όσο και τον Ακόστα. Πέρασε τον Μαρκ και ήταν πάνω από 2 δευτ. πίσω από τον Ακόστα, όταν μόλις 3 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, αντί ο Ακόστα να κόψει λίγο τον ρυθμό, γλίστρησε, βγήκε εκτός δρόμου και κατέστρεψε τα όνειρά του να κερδίσει στο Sprint, στην έδρα της KTM. Σηκώθηκε, μπήκε στον αγώνα στην 13 θέση, όμως λίγο αργότερα εγκατέλειψε.

Έτσι ο Χόρχε Μαρτίν έμεινε στην πρώτη θέση, o Μαρκ στη δεύτερη και ο Μπετσέκι στην 3η θέση, όπως είναι και η σειρά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, που εξελίσσεται με εντυπωσιακό τρόπο.

Ουσιαστικά είναι μία μάχη αυτών των τριών για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Αύριο έχουμε το μεγάλο Grand Prix και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, με τον Χόρχε Μαρτίν στην pole position, δεύτερο τον Μαρκ, τρίτο τον Ακόστα και τέταρτο τον Μπετσέκι στην εκκίνηση.