Η μπαταρία του Chery Tiggo 9 θα βυθιστεί για 24 ώρες στη θάλασσα

Σε έναν τομέα που δίνει μεγάλη έμφαση η κινεζική Chery, στην ασφάλεια, πραγματοποιεί εκτενείς δοκιμές αξιοπιστίας.

Το Global Safety Challenge, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δοκιμών και επικύρωσης των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας των οχημάτων και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH), σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

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Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, έχοντας ως πρωταγωνιστή το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH, του οποίου η μπαταρία θα δοκιμαστεί υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Η Chery έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές επιβεβαίωσης της ασφάλειας και της αντοχής της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες παγκοσμίως, σε διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. Από την παρατεταμένη βύθιση σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία και τις δοκιμές καταπόνησης του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό, έως τις δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή και τις δοκιμές αντοχής σε διάτρηση στη Λατινική Αμερική, η Chery αξιολογεί την απόδοση και την ανθεκτικότητα του συστήματος CSH σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με στόχο να αναπτύξει υβριδική τεχνολογία που μπορεί να προσαρμόζεται σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών μετακίνησης.

Τώρα, στην Κωνστάντζα, η Chery θα βυθίσει ζωντανά την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά της μετά την παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Chery κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών στη «Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων Κίνας» για το 2026 (Vehicle Dependability Study – VDS) του οργανισμού J.D. Power, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη δυναμική πορεία της μάρκας.

Στην Ελλάδα κάθε νέο Chery συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ παρέχεται εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.