Alfa Romeo Junior: Χαρισματική σε όλα, value for money, με συναίσθημα και δυναμισμό

Από τον Κένεντι Τζούνιορ της πολιτικής, τον Σάινθ Τζούνιορ των αγώνων ταχύτητας, και τον Νεϊμάρ Τζούνιορ του ποδοσφαίρου, όλοι ήθελαν μια συνέχεια του ονόματος στην οικογένεια, με τη λέξη Τζούνορ να υποδηλώνει πάντα τη νεότητα και τον νεοτερισμό. Αλλά και στην Alfa Romeo Junior βρίσκουμε αυτή τη συνέχεια στο αυθεντικό ιταλικό DNA, από τη GT 1300 Junior του 1966.

Ωστόσο στην περίπτωση της Alfa Romeo, η λέξη Junior σημαίνει και κάτι παραπάνω: H Junior αποτελεί το εισαγωγικό μοντέλο B-SUV στη γκάμα των SUV της ιταλικής μάρκας, που με τη νεανικότητά της, και το μπρίο της, για να χρησιμοποιούμε και ιταλικές λέξεις, δημιουργεί συναίσθημα βλέποντάς την και οδηγώντας την, αλλά ζώντας την, καθημερινά, μπορείς να απολαμβάνεις πολλαπλά χαρίσματα, εξαιτίας της τεχνολογίας που διαθέτει, του οφέλους των έως 2.000 ευρώ την 8ετή εγγύηση (ή 120.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια στις εκδόσεις Ibrida, αλλά και το εξίσου σημαντικό value for money, την ιδανική σχέση αξίας / τιμής.

Η Alfa Romeo Junior είναι ένα μοντέλο που ξεχωρίζει μεμιάς στο δρόμο

Το αξεπέραστο ιταλικό design απαντάται από άκρη σε άκρη στο αμάξωμα των 4,17 μ. μήκους, με τη χαρακτηριστική, τριγωνική μάσκα Scudetto, με τα σκαλισμένα στοιχεία, την τελευταία εξέλιξη της υπογραφής με τα 3+3 φώτα LED, τους αεραγωγούς στις άκρες του προφυλακτήρα, τη φαρδιά εισαγωγή χαμηλά, του τονισμένους θόλους των τροχών, και την «Coda Tronca» φιλοσοφία σχεδίασης του πίσω μέρους, με αεροτομή ψηλά και την πόρτα που σχηματίζει μια επιπλέον αεροτομή, φιλοξενώντας μια ακόμα συστοιχία τριών φώτων εκατέρωθεν.

Τα διακριτικά περιμετρικά προστατευτικά, έρχονται σε αρμονία με τη μαύρη οροφή, τις κολόνες και τους καθρέπτες, ενώ τα σκουρόχρωμα πίσω παρμπρίζ δίνουν μια σπορ πινελιά και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν την αίσθηση της ιδιωτικότητας.

Κι αν η φινέτσα της σιλουέτας σου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, η διαμόρφωση της καμπίνας σε καθηλώνει, με ένα κόκπιτ πλημμυρισμένο από στοιχεία που σε μαγνητίζουν: ψηφιακός πίνακας οργάνων Cannocchiale 10,25 ιντσών, infotainment με οδηγοκεντρικά τοποθετημένη οθόνη αφής 10,1 ιντσών που διαθέτει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, διακόπτης εκκίνησης στην κονσόλα, διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων, διακόπτης Drive Mode (επιλογέας οδηγικού προφίλ Alfa DNA με Natural, Dynamic και Q4 στην τετρακίνητη έκδοση), περιστροφικοί αεραγωγοί τουρμπίνες και σπορ, τριάκτινο τιμόνι, συνθέτουν μια εικόνα που ολοκληρώνεται από σπορ καθίσματα που παρέχουν εξαιρετική στήριξη και ambient φωτισμό που σου αλλάζει τη διάθεση συνεχώς.

Τα υλικά υψηλής ποιότητας και η εργονομία, συνθέτουν εν γένει ένα περιβάλλον ευχάριστο και άνετο για την καθημερινή συμβίωση, με χώρο αποσκευών έως 415 λίτρα που εξυπηρετεί στο ταξίδι.

Η Alfa Romeo Junior έχει κι άλλα προτερήματα, καθώς προσφέρεται με κινητήρια συστήματα και εκδόσεις που ικανοποιούν κάθε απαίτηση του υποψήφιου αγοραστή, από την οικονομική, υβριδική έκδοση με 145 HP και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, την τετρακίνητη Q4 (ηλεκτρικό κινητήρα 21 kW ενσωματωμένο στο πίσω μέρος) που πηγαίνει παντού με ίδιο υβριδικό σύστημα 145 HP και ίδιο κιβώτιο ταχυτήτων, την Elettrica που χρησιμοποιεί ένα πολύ εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα με «Hybrid Synchronous» ηλεκτρικό κινητήρα με 156 HP, έως και τη Veloce, την κορυφαία έκδοση που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό κινητήρα 280 HP με 345 Nm ροπής. Η έκδοση αυτή φέρει σημαντικές μηχανολογικές αναβαθμίσεις στην ανάρτηση (χαμηλωμένη κατά 2,5 εκ.), τα φρένα (τετραπίστονες εμπρός δαγκάνες), το σύστημα διεύθυνσης και τους τροχούς σε ζάντες 20 ιντσών, καθώς και με μηχανικό μπλοκέ διαφορικό Torsen 4ης γενιάς (Type D), που κατανέμει ιδανικά τη ροπή σε κάθε άξονα, προσφέροντας τέλεια πρόσφυση σε κάθε στροφή. Παράλληλα, η μπαταρία υψηλής ισχύος 54kWh των ηλεκτρικών εκδόσεων, προσφέρει 410 χλμ. αυτονομίας και καλύπτεται από 8 χρόνια εγγύηση.

Καλοστημένη, με χαμηλό κέντρο βάρους, ακριβές σύστημα διεύθυνσης, ισορροπημένη μεταξύ άνεσης και απόδοσης, η Alfa Romeo Junior διαθέτει κι άλλα χαρίσματα, καθώς η εφαρμογή της Alfa Romeo προσφέρει ενημέρωση για την κατάσταση του αυτοκινήτου, όπως και απομακρυσμένο έλεγχο μερικών λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Στα χαρίσματα ανήκει και το ψηφιακό πιστοποιητικό NFT καταγράφει αναλυτικά, ψηφιακά και αδιάβλητα το ιστορικό χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό και διατηρεί υψηλή μεταπωλητική αξία.

Ο δε εξοπλισμός είναι πλούσιος σε όλες τις Junior, περιλαμβάνοντας: αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου, ενεργό cruise control, κιβώτιο ταχυτήτων με paddles αλλαγών και λειτουργία coasting (υβριδικές εκδόσεις), δερμάτινο τιμόνι, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και αυτόνομο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, αναγνώριση των οδικών σημάτων, μαύρο body kit, κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές, ενεργή διατήρηση στην λωρίδα κίνησης και λειτουργία Stop&Go, αναγνώριση τυφλού σημείου, σύστημα πλοήγησης, και πόσα ακόμα σε άνεση και ασφάλεια.

Αποτελώντας το πιο σπορ B-SUV και παράλληλα ένα απόλυτα μοντέρνο και εύχρηστο μοντέλο που καλύπτει όλες τις ανάγκες, η ολοκαίνουργια Alfa Romeo Junior Ibrida διατίθεται με όφελος έως 2.000 ευρώ, 8ετή (ή 120.000 χλμ.) εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, με την εγγύηση να ακολουθεί το αυτοκίνητο και όχι τον κάτοχο, καθώς είναι μεταβιβάσιμη.