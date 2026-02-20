Alfa Romeo: Με 8 χρόνια εγγύηση και 2.000 ευρώ όφελος η Junior Ibrida

Ένα από τα ελκυστικά και δυναμικά B-SUV μοντέλα της αγοράς, η Alfa Romeo Junior Ibrida, προσφέρεται για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με όφελος τιμής κατά 2.000 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από 8ετή (ή 120.000 χλμ.) εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγγύηση συμπεριλαμβάνει τη μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης μεταβιβάσει – πουλήσει το όχημα σε χρόνο λιγότερο των 8 ετών ή των 120.000 χλμ., τότε η εγγύηση, για το υπόλοιπο διάστημα που απομένει, ισχύει και στον επόμενο κάτοχο.

Το υβριδικό κινητήριο σύστημα του μοντέλου, που απαρτίζεται από μοτέρ βενζίνης 1.2lt και ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 21 kW, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, διπλού συμπλέκτη, αποδίδει 145 ίππους, επιταχύνοντας σε 8,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με τελική ταχύτητα τα 206 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.