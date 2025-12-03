Alfa Romeo: Οι θηριώδεις εκδόσεις των 520 ίππων Giulia & Stelvio Quadrifoglio Collezione

Αποτίοντας φόρο τιμής στη θρυλική Quadrifoglio που εμφανίστηκε σε αυτοκίνητο παραγωγής για πρώτη φορά το 1963, η Alfa Romeo παρουσιάζει τις Giulia Quadrifoglio Collezione και Stelvio Quadrifoglio Collezione.

Οι δύο εκδόσεις σε μόνο 63 αντίτυπα, λόγω της χρονολογίας της πρώτης Quadrifoglio, θα είναι διαθέσιμες για τις αγορές της Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μέσης Ανατολής, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Οι Giulia Quadrifoglio Collezione και Stelvio Quadrifoglio Collezione διαμορφώνονται στο εργοστάσιο του Cassino, στα ειδικά χρώματα «Rosso Collezione Giulia» και «Rosso Collezione Stelvio».

Στο εσωτερικό, το ταμπλό με δερμάτινη ταπετσαρία και κόκκινες ραφές, τα πάνελ θυρών και κεντρικών υποβραχιόνιων με δερμάτινη ταπετσαρία, δημιουργούν ένα ζεστό περιβάλλον, ενώ τα δερμάτινα και με αλκαντάρα καθίσματα Sparco με κέλυφος από ανθρακονήματα, χαρακτηρίζονται από κεντημένη αρίθμηση, από το «1 di 63 Collezione» έως το τελευταίο, ανεπανάληπτο μοντέλο.

Κάτω από το καπό βρυχάται ο ισχυρός 2.9 V6 κινητήρας των 520 ίππων, και ο ήχος του V6 γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστός από το σύστημα εξάτμισης Akrapovic, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Οι ίνες άνθρακα, σύμβολο της αγωνιστικής ψυχής του Quadrifoglio, χρησιμοποιούνται σε ορισμένα εξαρτήματα, όπως το μπροστινό σήμα, τα καλύμματα καθρεπτών και τα φινιρίσματα της κεντρικής σήραγγας και του ταμπλό. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι η εκλεπτυσμένη οροφή από ανθρακονήματα, η οποία προσθέτει μια τεχνική και δυναμική πινελιά στο αυτοκίνητο. Τέλος, επίσης στον βασικό εξοπλισμό βρίσκεται το σύστημα πέδησης από ανθρακόνημα-κεραμικό, το οποίο, εκτός από το ότι εγγυάται την μέγιστη απόδοση πέδησης, προσθέτει μια ξεχωριστή στυλιστική πινελιά χάρη στην κόκκινη υπογραφή της Alfa Romeo στη γυαλισμένη ανοδιωμένη δαγκάνα.