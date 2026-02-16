Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η πρωτοβουλία οδικής ασφάλειας που υλοποιεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ΚΤΕΟ, ενόψει του τριημέρου της Αποκριάς.

Ξεκίνησε από σήμερα και μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, την πανελλαδική δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ): «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός», υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

Κατά τη διάρκεια των ημερών της εβδομάδας, τα συμμετέχοντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ-μέλη του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ, θα δίνουν δώρο σε όσους προσέρχονται για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους, ένα Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου), συνοδευόμενο από έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται αφενός η αναγκαιότητα του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, ώστε να είναι στην κατάσταση που πρέπει για να κυκλοφορεί (καθώς πολλοί δεν συντηρούν σωστά τα οχήματά τους), και αφετέρου, η σημασία της οδικής ασφάλειας.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της καμπάνιας ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, ανέφερε ότι: «Για εμάς, αυτή η δράση είναι και μια ανθρώπινη υπόσχεση, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος μέλους μας, του αγαπητού συνανθρώπου μας Σπύρου Κουρτέση, που χάθηκε πρόσφατα, άδικα, σε τροχαίο στην Κέρκυρα, υπό αυτές τις συνθήκες. Η μνήμη του μάς καλεί να δράσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά ένα βαθύτερο ζήτημα προσωπικής ευθύνης και επιλογών του καθενός μας. Η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός».

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής (αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.), εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα αλκοτέστ, καθημερινά, με αποκλεισμούς δρόμων και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, καθώς έχουν μειωθεί δραστικά τα τροχαία ατυχήματα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μόνο το 2025 είχαν γίνει 1.800.000 έλεγχοι για μέθη. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί πολλές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία, όλων των βαθμίδων, ώστε οι νέοι να μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια.

Ο Γιάννης Μελλάς, Διοικητής Συστήματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισήμανε ότι αλλάζουν πολλά με το νέο σύστημα που δημιουργήθηκε, σε οργανωτικό και πρακτικό επίπεδο, ενώ σε συνεργασία με τα συνεργαζόμενα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και Προστασίας του Πολίτη, προχωράμε στον 24ωρο τροχονόμο με ψηφιακό τρόπο, με νέες κάμερες καταγραφής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι με νόμο 5256/2025, τα έσοδα από τις παραβάσεις κατανέμονται κατά 25% στους τοπικούς δήμους, κατά 50% στον φορέα εγκατάστασης (δήμοι, περιφέρειες, ΟΣΥ κλπ.), 15% στον φορέα Οδυσσέα για έργα και δράσεις οδικής ασφάλειας, κατά 2% Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, 2% Τομέα πρόνοιας Αστυνομίας Πόλεων, 1% Μετοχικό Ταμείο Στρατού και 5% η ΑΑΔΕ.

Καταλήγοντας, ετοιμάζεται σύντομα να λειτουργήσει το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, για την πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων.

Στην παρουσίαση της καμπάνιας μίλησε και ο Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, ο οποίος αναφέρθηκε σε δράσεις και έργα της περιφέρειας, ενώ η Χριστίνα Πούλου, ιδρύτρια της DyonMed, επισήμανε ότι το πιστοποιημένο Alco-Selftest της εταιρείας, είναι κατά 98% αποτελεσματικό.