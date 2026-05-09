Driveit

Μπαίνει ξανά χειρουργείο ο Marc Marquez έπειτα από το ατύχημα στο Le Mans

Ο Ισπανός θρύλος του MotoGP είχε άσχημη πτώση και θα χάσει τουλάχιστον δύο αγώνες
MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas Marc Marquez
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άτυχος στάθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ σήμερα, στον αγώνα Sprint του MotoGP στο Le Mans της Γαλλίας.

Ο πολυπρωταθλητής και περσινός τροπαιούχος, είχε πτώση στον τελευταίο γύρο του Sprint με την εργοστασιακή Ducati, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα στο πόδι, αλλά ο Μάρκεθ παραπονέθηκε και για πρόβλημα στον ώμο του.

Ως εκ τούτου, ο Μάρκεθ πέταξε πριν από λίγο για τη Μαδρίτη, και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που σημαίνει ότι χάνει τον αγώνα στη Βαρκελώνη το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Ισπανός ήταν ήδη 51 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Μάρκο Μπετσέκι, και τώρα θα μείνει πολύ περισσότερο πίσω στη βαθμολογία.

Επίσης, ο Μάρκεθ θα υποβληθεί σε επέμβαση και στον ώμο, για την αφαίρεση μιας βίδας που τον ενοχλεί, και ίσως γι’ αυτόν τον λόγο πρόσεχε λίγο παραπάνω, μέχρι που έγινε η ζημιά.

Αύριο, στο Le Mans, θα έχουμε το μεγάλο Grand Prix.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
112
111
107
65
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo