Μπαίνει ξανά χειρουργείο ο Marc Marquez έπειτα από το ατύχημα στο Le Mans

Άτυχος στάθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ σήμερα, στον αγώνα Sprint του MotoGP στο Le Mans της Γαλλίας.

Ο πολυπρωταθλητής και περσινός τροπαιούχος, είχε πτώση στον τελευταίο γύρο του Sprint με την εργοστασιακή Ducati, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα στο πόδι, αλλά ο Μάρκεθ παραπονέθηκε και για πρόβλημα στον ώμο του.

Ως εκ τούτου, ο Μάρκεθ πέταξε πριν από λίγο για τη Μαδρίτη, και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που σημαίνει ότι χάνει τον αγώνα στη Βαρκελώνη το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Ισπανός ήταν ήδη 51 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Μάρκο Μπετσέκι, και τώρα θα μείνει πολύ περισσότερο πίσω στη βαθμολογία.

Επίσης, ο Μάρκεθ θα υποβληθεί σε επέμβαση και στον ώμο, για την αφαίρεση μιας βίδας που τον ενοχλεί, και ίσως γι’ αυτόν τον λόγο πρόσεχε λίγο παραπάνω, μέχρι που έγινε η ζημιά.

Αύριο, στο Le Mans, θα έχουμε το μεγάλο Grand Prix.