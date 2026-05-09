Εκπληκτική νίκη του Martin με Aprilia στο Le Mans από την 7η θέση

Η τρομερή εκκίνηση του Χόρχε Μαρτίν, παγκόσμιου πρωταθλητή 2024 με την Aprilia, στο Sprint του Le Mans για τον 5ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP, έφερε τον Ισπανό στην πρώτη θέση του τερματισμού, μετά από 13 γύρους.

Ο Μαρτίν ξεκινώντας από την 7η θέση, στην πρώτη στροφή ήταν 4ος και στην επόμενη βγήκε από την εξωτερική, με αποτέλεσμα στην επόμενη που ήταν δεξιά στροφή να περάσει μπροστά, με μια από τις πιο εκπληκτικές εκκινήσεις που έχουμε δει.

Με αυτή του τη νίκη ο Μαρτίν έφτασε τις 18 σε Sprint, στα 4 χρόνια που έχουμε τέτοιους αγώνες κάθε Σάββατο πριν το μεγάλο Grand Prix, ξεπερνώντας τον Μαρκ Μάρκεθ που έχει 17.

Παράλληλα, ο Μαρτίν νικώντας σήμερα πλησίασε τον ομόσταβλό του Μάρκο Μπετσέκι στη βαθμολογία, στους 6 βαθμούς, κι αύριο αναμένεται μια ακόμα μάχη.

Δεύτερος, από την pole position στην εκκίνηση, ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, κάνοντας έναν πολύ καλό αγώνα, αλλά χάνοντας την ευκαιρία να κερδίσει.

Ο δε Μπετσέκι, ήταν δεύτερος με την εκκίνηση, όμως δεν άντεξε την πίεση του Μπανιάια, έκανε ένα μικρό λάθος, με αποτέλεσμα να μην πιέσει να την ανακτήσει και κάνει μεγαλύτερο λάθος, προτιμώντας να έχει την 3η θέση και να παραμείνει επικεφαλής στη βαθμολογία.

Τον αγώνα επισκίασε η πτώση του Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, ενώ βρισκόταν στην 7η θέση. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής, που πήρε και πέρυσι τον τίτλο, έχασε το μπροστινό μέρος της Ducati, προσπάθησε να την κρατήσει, όμως αναποδογύρισε η μοτοσυκλέτα, όπως και ο Μάρκεθ, που προσπάθησε να αποφύγει να μην πέσει πάνω του η μοτοσυκλέτα ή οποία σχεδόν διαλύθηκε.

Ο Μαρκ Μάρκεθ σηκώθηκε κουτσαίνοντας και πήγε για εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας.

Συνολικά είχαμε 6 πτώσεις αναβατών σήμερα, με 16 τερματίσαντες.

Αύριο το μεγάλο Grand Prix που ενδέχεται να επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες, καθώς υπάρχει πιθανότητα βροχής.