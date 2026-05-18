Αν θα είναι έτσι η νέα BMW Alpina, θα μαγέψει

Η Vision αποτελεί πρωτότυπο της έκδοσης παραγωγής που θα λανσαριστεί το 2027, εμπνευσμένο από τη BMW Σειρά 7
Στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, η BMW ALPINA, ως νέα μάρκα, πλέον, αποκάλυψε τη σχεδιαστική μελέτη Vision BMW ALPINA, που αποτελεί προπομπό της έκδοσης παραγωγής.

Με μήκος 5,200 μ., μεγάλο πλάτος και χαμηλωμένο αμάξωμα, είναι ένα κουπέ με μακριά και κεκλιμένη οροφή, που φιλοξενεί με άνεση τέσσερις ενήλικες και στην καρδιά του βρίσκεται ένα V8 κινητήριο σύνολο.

Στο μπροστινό μέρος το «ρύγχος καρχαρία» επαναπροσδιορίζει τη γνώριμη μάσκα «νεφρών» της BMW, και οι εσωτερικές επιφάνειες της μάσκας φέρουν σκούρο μεταλλικό φινίρισμα.

Ο λευκός φωτισμός διαμορφώνει την υπογραφή των φώτων ημέρας, το σύστημα εξάτμισης φέρει τέσσερις οβάλ απολήξεις, η επιγραφή «ALPINA» βρίσκεται ως μεταλλικό στοιχείο στο κάτω τμήμα της εμπρός ποδιάς, και οι ζάντες 22 ιντσών μπροστά και 23 ιντσών πίσω υιοθετούν σχεδίαση με 20 ακτίνες, που αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της Alpina από το 1971.

Στην καμπίνα υπάρχει διχρωμία, τα μεταλλικά στοιχεία διαμορφώνονται με τεχνική φινιρίσματος εμπνευσμένη από την ωρολογοποιία, ενώ κρύσταλλο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα χειριστήρια της οδήγησης. 

Καταλήγοντας, το BMW Panoramic iDrive, που περιλαμβάνει τη νέα οθόνη του συνοδηγού, εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό με μια ψηφιακή διεπαφή χρήση σχεδιασμένη ειδικά για τη BMW ALPINA.

