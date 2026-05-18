Με 8 χρόνια εγγύηση η Alfa Romeo Junior Ibrida

Να λοιπόν που και η Alfa Romeo προσφέρει μεγάλη εγγύηση στη Junior.

Συγκεκριμένα, το B-SUV μοντέλο καλύπτεται από 8ετή (ή 120.000 χλμ.) εργοστασιακή εγγύηση μηχανικών μερών (και τη μπαταρία του υβριδικού συστήματος), η οποία είναι μεταβιβάσιμη.

Πέραν αυτού, μειώθηκε η τιμής της αρχικής έκδοσης, στις 27.990 ευρώ, με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, όπως: Full LED φώτα, ψηφιακό πίνακα οργάνων και infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, τιμόνι από συνθετικό δέρμα, cruise control και αισθητήρα βροχής/φωτός.

Επίσης, εφοδιάζεται με πλήρες πακέτο συστημάτων ADAS (Lane Assist, αναγνώριση δικυκλιστών, πεζών και σημάτων του ΚΟΚ, ανίχνευση κόπωσης οδηγού) καθώς και Connected Services.

H Junior Sprint διαθέτει επιπλέον προσαρμοζόμενα εμπρός φώτα LED Matrix, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free άνοιγμα, βάση ασύρματης φόρτισης στην κονσόλα, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, σύστημα πλοήγησης και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος. Αισθητικά, τη διαφορά κάνουν εξωτερικά το μαύρο γυαλιστερό body kit και τα σκούρα πίσω κρύσταλλα, ενώ στο εσωτερικό η επένδυση αλουμινίου σε πεντάλ και μαρσπιέ, μαζί με τον κρυφό ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Η έκδοση Ti, αποκτά ζάντες αλουμινίου 18”, premium καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, ρυθμιζόμενο πάτωμα στο χώρο αποσκευών καθώς και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, με λειτουργία μασάζ και ηλεκτρική ρύθμιση σε εκείνο του οδηγού. Το επίπεδο εξοπλισμού Sport Speciale είναι το κορυφαίο και επιπλέον διαθέτει διαφορετικές ζάντες 18”, επένδυση Alcantara στα καθίσματα και δέρμα/Alcantara στο τιμόνι, paddles αλλαγής ταχυτήτων και γυαλιστερό body kit με λεπτομέρειες χρωμίου.

Εξάλλου, η τετρακίνητη Junior Q4 διατίθεται ως Sprint, Ti και Sport Speciale, με τιμές από 33.990 ευρώ. Το εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης που χρησιμοποιεί ενεργοποιείται με ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο στους πίσω τροχούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία μηχανική σύνδεση με τους εμπρός. Επιπλέον, χάρη στην τεχνολογία Power Looping η τετρακίνηση είναι διαθέσιμη όποτε και για όσο χρειάζεται, ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος.