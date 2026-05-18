Driveit

Τα συγκινητικά μηνύματα που έστειλαν από το νοσοκομείο Alex Marquez και Zohann Zarco

Οι δύο αναβάτες χτύπησαν σε διαφορετικά ατυχήματα στο Grand Prix του MotoGP στη Βαρκελώνη
MotoGP of Catalonia - Race
Ο Άλεξ Μάρκεθ
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ήταν ο πιο επεισοδιακός αγώνας στο φετινό MotoGP, το Grand Prix της Βαρκελώνης.

Σε έναν αγώνα με δύο επανεκκινήσεις και αντίστοιχες κόκκινες σημαίες, που αρκετοί οδηγοί είπαν ότι ίσως θα έπρεπε να είδε διακοπεί οριστικά, συγκλόνισαν δύο ατυχήματα. Νικητής αναδείχθηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46.

Το πρώτο όταν στα μισά του αγώνα ο Άλεξ Μάρκεθ, που βρισκόταν κολλημένος πίσω από τον Πέδρο Ακόστα, βγήκε εκτός πίστας, συγκρούστηκε, διέλυσε τη Ducati της Gresini, και ο ίδιος χτύπησε στις τούμπες που έκανε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα της δεξιάς κλείδας του.

Το ατύχημα συνέβη καθώς ο Άλεξ Μάρκεθ προσπάθησε να αποφύγει τον Πέδρο Ακόστα, ο οποίος ξαφνικά επιβράδυνε από ηλεκτρικό πρόβλημα στην ΚΤΜ.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ο Ισπανός πρόκειται να επιστρέψει στη Μαδρίτη σήμερα το απόγευμα, όπου θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα ανάρρωσης, και προφανώς επιστροφής του στους αγώνες. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψει απόλυτα υγιής.

Επίσης, υπέστη ένα μικρό κάταγμα στον σπόνδυλο C7, αλλά δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αυτό.

MotoGP of Catalonia - Race
Ο Ζοάν Ζαρκό με την πράσινη – άσπρη – κόκκινη – μαύρη φόρμα

Ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός επήλθε στην πρώτη επανεκκίνηση, όταν το πόδι του Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR, πιάστηκε στο πόδι του Φραντσέσκο Μπανιάια της εργοστασιακής Ducati, με τον Λούκα Μαρίνι και τη δεύτερη Honda LCR να συμμετέχει στην τριπλέτα του ατυχήματος.

Ο Ζαρκό «υπέστη τραυματισμούς στον πρόσθιο και οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο και στον έσω μηνίσκο. Υπέστη επίσης μια μικρή ρήξη περόνης στην περιοχή του αστραγάλου». Επίσης τραυματίστηκε και στον λαιμό.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στον συμπαθή Γάλλο αναβάτη και γρήγορη επιστροφή στους αγώνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
136
121
118
109
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo