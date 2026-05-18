Τα συγκινητικά μηνύματα που έστειλαν από το νοσοκομείο Alex Marquez και Zohann Zarco

Ήταν ο πιο επεισοδιακός αγώνας στο φετινό MotoGP, το Grand Prix της Βαρκελώνης.

Σε έναν αγώνα με δύο επανεκκινήσεις και αντίστοιχες κόκκινες σημαίες, που αρκετοί οδηγοί είπαν ότι ίσως θα έπρεπε να είδε διακοπεί οριστικά, συγκλόνισαν δύο ατυχήματα. Νικητής αναδείχθηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με Ducati VR46.

Το πρώτο όταν στα μισά του αγώνα ο Άλεξ Μάρκεθ, που βρισκόταν κολλημένος πίσω από τον Πέδρο Ακόστα, βγήκε εκτός πίστας, συγκρούστηκε, διέλυσε τη Ducati της Gresini, και ο ίδιος χτύπησε στις τούμπες που έκανε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα της δεξιάς κλείδας του.

Το ατύχημα συνέβη καθώς ο Άλεξ Μάρκεθ προσπάθησε να αποφύγει τον Πέδρο Ακόστα, ο οποίος ξαφνικά επιβράδυνε από ηλεκτρικό πρόβλημα στην ΚΤΜ.

Ο Ισπανός πρόκειται να επιστρέψει στη Μαδρίτη σήμερα το απόγευμα, όπου θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα ανάρρωσης, και προφανώς επιστροφής του στους αγώνες. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψει απόλυτα υγιής.

Επίσης, υπέστη ένα μικρό κάταγμα στον σπόνδυλο C7, αλλά δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αυτό.

Ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός επήλθε στην πρώτη επανεκκίνηση, όταν το πόδι του Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR, πιάστηκε στο πόδι του Φραντσέσκο Μπανιάια της εργοστασιακής Ducati, με τον Λούκα Μαρίνι και τη δεύτερη Honda LCR να συμμετέχει στην τριπλέτα του ατυχήματος.

Ο Ζαρκό «υπέστη τραυματισμούς στον πρόσθιο και οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο και στον έσω μηνίσκο. Υπέστη επίσης μια μικρή ρήξη περόνης στην περιοχή του αστραγάλου». Επίσης τραυματίστηκε και στον λαιμό.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στον συμπαθή Γάλλο αναβάτη και γρήγορη επιστροφή στους αγώνες.