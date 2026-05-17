Hyundai Inster 49 kWh 115PS – Δοκιμή: Κάνει τα δύσκολα… εύκολα!

Το Hyundai Inster κάνει εύκολη τη ζωή μας στην πόλη, κάτι σημαντικό και αδιαπραγμάτευτο μετά τη συμβίωσή μας μαζί του.



Το να κινείσαι μέσα στην αστική ζούγκλα ειδικά σε ώρες αιχμής έχει καταλήξει να είναι μία κουραστική και ψυχοφθόρα διαδικασία. Η κατάλληλη παρέα, όμως, πάντα βελτιώνει και την πιο απαιτητική κατάσταση.

Με μήκος 3,83 μ. και ευελιξία αιλουροειδούς, το Inster ελίσσεται με μεγάλη ευκολία στα στενά και παρκάρει σχεδόν παντού. Παράλληλα, η Long Range έκδοση που είχαμε στη διάθεσή μας με μπαταρία χωρητικότητας 49 kWh εξασφαλίζει έως 518 χλμ. μέσα στην πόλη και σε κάνει να… ξεχνάς να φορτίσεις.

Το λιλιπούτειο Inster, λοιπόν, «βάζει τικ» στη λίστα με τους λόγους που διευκολύνει την… ταλαίπωρη καθημερινότητά μας μέσα σε μια πολύβουη πόλη, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που το κάνουν μία από τις πιο αξιόλογες επιλογές.

City car and more

Σε μεικτές συνθήκες, το Inster καλύπτει έως 370 χλμ. κατά WLTP, νούμερο που δεν είναι ανέφικτο να επιτευχθεί. Μπορεί η πόλη να είναι το τερέν που του ταιριάζει γάντι, ωστόσο, μια χαρά μπορεί να κινηθεί κάποιος και εκτός αστικού ιστού.

Το Hyundai Inster ανήκει στο Α-Segment, μία κατηγορία που τα αμιγώς ηλεκτρικά city cars, της έδωσαν πνοή στο παρά πέντε.

Το μικρότερο μέλος της οικογένειας των ηλεκτρικών της Hyundai διαθέτει υπερυψωμένο αμάξωμα, συνεπώς τα βγάζει εις πέρας και σε πιο απαιτητικές καταστάσεις.

Η φουτουριστική σχεδίασή του προσελκύει τα βλέμματα, μας φτιάχνει τη διάθεση και δίνει το δικό της τόνο μέσα στις πόλεις. Μάλιστα, σχεδιαστικά βασίζεται στο Casper, ένα βενζινοκίνητο μοντέλο της Hyundai αποκλειστικά για την Κορέα, αν και το Inster αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικής φίρμας στην κατηγορία Α που σχεδιάστηκε για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το εμπρός μέρος είναι χαρακτηριστικό με τη μαύρη μάσκα να ενσωματώνει τους προβολείς, τη θύρα φόρτισης, την εμπρός κάμερα, καθώς και τα LED φλας με pixel-graphic. Τα φώτα pixel αποτελούν στοιχείο της ταυτότητας του Inster και σήμα-κατατεθέν ως ηλεκτρικού Hyundai. Στο ίδιο μοτίβο και το πίσω μέρος με τα πίσω LED φώτα με laser pixel.

Έξυπνο εσωτερικό

Το μεταξόνιο των 2.580 χλστ. και η έξυπνη σχεδίαση εξασφαλίζει ευρυχωρία στο εσωτερικό, έτσι μπορούν να μετακινηθούν άνετα 4 ενήλικες, καθώς και να βολέψουν τα μικροαντικείμενά τους. Παράλληλα, η μοντέρνα αισθητική δημιουργεί μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναμενόμενα, το digital στοιχείο δίνει το “παρών”, καθώς συναντάμε έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μία οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση, επίσης, 10,25 ιντσών. Η βάση ασύρματης φόρτισης συμπληρώνει τη hi-tech εικόνα της καμπίνας.

Η προσεγμένη σχεδίαση του διακόσμου βοηθάει στην αξιοποίηση και του παραμικρού σημείου, απογειώνοντας την πρακτικότητα. Ο εσωτερικός φωτισμός με επιλογή μεταξύ 64 χρωματικών αποχρώσεων συμβάλλει στο αίσθημα φιλοξενίας της καμπίνας.

Ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο χαρακτηριστικό συναντάμε στην έκδοση Distinctive της δοκιμής μας, όπου οι ποτηροθήκες είναι ενσωματωμένες στο κάθισμα του οδηγού ως προέκταση στο πλάι.

Στο κομμάτι της πρακτικότητας προσθέστε στην εν λόγω έκδοση πως η είσοδος και η εκκίνηση μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς κλειδί (Hyundai Digital Key 2 Touch), απλά με το smartwatch.

Τα υλικά είναι αρκετά ποιοτικά και σε ως επί το πλείστον φιλικά προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, τα καλύμματα των καθισμάτων είναι κατασκευασμένα από 100% PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) και το κάλυμμα του ουρανού αποτελείται από 85% ανακυκλωμένο PET. Επίσης, το πάνω διακοσμητικό στις πόρτες ενσωματώνει βιοπολυπροπυλένιο, το οποίο εξάγεται από ζαχαροκάλαμο.

Χωροταξικά, τέσσερις ενήλικες επιβάτες μπορούν να μετακινηθούν απροβλημάτιστα. Μάλιστα, το επίπεδο δάπεδο βοηθάει στην άνετη μετακίνηση των πίσω δύο επιβατών. Σημειώστε πως αναλόγως την έκδοση, τα πίσω καθίσματα μπορούν να κυλίσουν σε ράγες, μεγαλώνοντας αντίστοιχα το χώρο για τα πόδια των επιβατών ή τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών ανάλογα τις ανάγκες σας.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ αγγίζει τα 280 λίτρα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί στα 351 λίτρα, εάν σύρουμε τα πίσω καθίσματα προς τα εμπρός. Επίσης, με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει τα 1.059 λίτρα, συνεπώς μπορούν να μεταφερθούν και πιο μεγάλα αντικείμενα.

Σε περίπτωση που θέλετε να εκδράμετε με το Inster, σημειώστε πως τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως για να ρίξετε και έναν υπνάκο, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), κατά την οποία παρέχεται ισχύς για εξωτερικές συσκευές (110V/220V). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να φορτίσει από laptop, πιστολάκι, λάμπες, κ.λπ. μέχρι ηλεκτρικό ποδήλατο και σκούτερ.

Κινητήρας και φόρτιση

Όπως προαναφέραμε το Inster που είχαμε στη διάθεσή μας εξοπλίζεται με μία μπαταρία χωρητικότητας 49 kWh (46 kWh η ωφέλιμη) και τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 115 ίππων (84,5 kW) και 147Nm ροπής. Σημειώστε πως υπάρχει και η επιλογή της μπαταρίας με χωρητικότητα 42 kWh με ισχύ 97 ίππων.

Μιλώντας με αριθμούς, το Hyundai Inster των 1.300 κιλών (από 1.305 έως 1.423 κιλά αναλόγως την έκδοση) από στάση φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 10,6 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 150 χλμ./ώρα.

Όσον αφορά τη φόρτιση, χρειάζονται 30 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 120 kW και σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος AC 11 kW απαιτούνται 4,5 ώρες για τη φόρτιση 10%-100%.

Από τα στενά στον αυτοκινητόδρομο

Κατ’ αρχάς, η θέση οδήγησης είναι καλή και προσφέρει μεγάλη ορατότητα. Τα καθίσματα, ωστόσο, σε πιο απαιτητικές συνθήκες αναμενόμενα προσφέρουν μέτρια στήριξη. Παρόλ’ αυτά, αποδεικνύονται ξεκούραστα ακόμα και έπειτα από αρκετές ώρες οδήγησης.

Σε όποιο περιβάλλον κι αν κινηθήκαμε με το Hyundai Inster, το συμπέρασμα είναι πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγαλύτερα μοντέλα.

Η πόλη είναι φυσικά το τερέν που του ταιριάζει καλύτερα απ’ όλα. Το Inster είναι ευέλικτο, ευκολοδήγητο, ξεκούραστο και άνετο. Με κύκλο στροφής 10,2 μ. κυριολεκτικά σώζει, εάν χρειαστεί μανούβρα. Το πλαίσιο είναι στιβαρό και η ανάρτηση με τη σχετικά μαλακή ρύθμιση απορροφάει αποτελεσματικά τις περισσότερες από τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ενώ μόνο στις αρκετά πιο έντονες αισθανθήκαμε τον ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Ακόμα και σε… δυσβάσταχτο μποτιλιάρισμα, εμείς ήμασταν ξεκούραστοι μέσα στην αθόρυβη και φιλόξενη καμπίνα, χωρίς να χάσουμε το χαμόγελό μας.

Στο πρόγραμμα οδήγησης Eco (Normal, Sport και Snow τα υπόλοιπα) και σχεδόν σε όλες τις διαδρομές μέσα στην πόλη (και σε κάποιες εκτός) προτιμήσαμε την i-pedal οδήγηση με τη ρύθμιση του επιπέδου ανάκτησης ενέργειας (τέσσερα επίπεδα) να πραγματοποιείται από τα paddles πίσω από το τιμόνι.

Η μέση κατανάλωση που είδαμε μέσα στην πόλη και με νορμάλ οδήγηση κυμάνθηκε από 12,5 έως 12,8 kWh/100km, ενώ σε μεικτές συνθήκες δεν ξεπέρασε τις 14,5 kWh/100km.

Εκτός… αστικών συνόρων, σε αυτοκινητόδρομο και σε επαρχιακό δρόμο η εμπειρία μας με το Inster συνέχισε να είναι ευχάριστη. Το κορεάτικο μικρό έχει σταθερό πάτημα, καλή ηχομόνωση και ποιότητα κύλισης εν γένει, με αποτέλεσμα να κάνουμε το ταξίδι μας απροβλημάτιστα. Η ισχύς έρχεται άμεσα με το πρώτο πάτημα του δεξιού πεντάλ, έτσι οι προσπεράσεις γίνονται γρήγορα και με ασφάλεια.

Προφανώς και μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών είναι πιο άνετα στον ανοιχτό δρόμο, αλλά η «ταμπέλα» του city car δεν είναι απαγορευτική για τα υπόλοιπα περιβάλλοντα.

Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, το Inster είναι σταθερό και με ουδέτερη συμπεριφορά, και δεν επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις ακόμα και υπό πίεση. Η υποστροφή θα εμφανιστεί μόνο σε περίπτωση υπερβολής ή λάθους, αλλά με άφημα του δεξιού πεντάλ, όπου επιβραδύνει έντονα ανακτώντας ταυτόχρονα ενέργεια, επανέρχεται. Αναμενόμενα, υπάρχουν κάποιες κλίσεις του αμαξώματος στον πιο γρήγορο ρυθμό στις στροφές.

Συμπέρασμα; Stress free!

Το Inster είναι ένα διαμαντάκι του A-Segment, το οποίο προσφέρει τα πάντα γενναιόδωρα, κι ας είναι λιλιπούτειο. Το Inster είναι φιλικό και ιδιαίτερα αποδοτικό (αξίζει να επενδύσετε στην αντλία θερμότητας), ενώ κάνει πολύ καλή διαχείριση ενέργειας, γεγονός που σου λύνει τα χέρια, αφού δε χρειάζεται να ψάχνεις συνεχώς πρίζα να φορτίσεις.

Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, είναι εξοπλισμένο με την ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) της Hyundai – Smart Sense που συχνά προορίζεται για μεγαλύτερα και premium μοντέλα.

Πίσω από το τιμόνι του Inster, νιώσαμε απαλλαγμένοι από πολλά άγχη. Εάν χωράμε και πώς θα στρίψουμε στα στενά, πού θα παρκάρουμε, καθώς και αυτό της αυτονομίας, εφόσον οι κύριες διαδρομές μας είναι μέσα στην πόλη. Οι γυάλινες επιφάνειες ολόγυρα που κάνουν την καμπίνα φωτεινή… φόρτισαν και εμάς με ενέργεια και σε συνδυασμό με την ησυχία χάρη στην καλή ηχομόνωση ήμασταν παραπάνω από χαρούμενοι στις διαδρομές μας.

Η τιμή του Hyundai Inster Long Range ξεκινάει από 25.090 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας Hyundai Green Bonus. Παράλληλα, προσφέρεται με 5 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, χωρίς όριο χιλιομέτρων, και 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία.